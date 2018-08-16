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'Gün birlik olma günüdür..!'

Hac Umre Seyahat Acentaları Derneği Başkan Yardımcısı Güldemir son günlerde ABD tarafından yapılan ekonomik darbe girişimi hakkında basın açıklaması yaptı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 18:20
'Gün birlik olma günüdür..!'

İşte Hac Umre Seyahat Acentaları Derneği Başkan Yardımcısı Muharrem Güldemir'in basın açıklaması;

Hac Ve Umre Organizasyonu Yapan Değerli Meslektaşlarım; Ülkemizin Yaşadığı Bu Zor Günlerde Bedelini Hep Beraber Ödeyeceğimiz, Adeta Ekonomi Savaşı Verdiğimiz Bu Süreçte Karşı Aktörlerin Ülkemize Taarruzlarından Biri Olan Ekonomimizi Çökertme Amaçlı Olarak Yaptıkları TÜRK Lirası’nı Değersizleştirme Operasyonunda Hepimiz Gücümüz Yettiği Kadarınca Elimizden Geldiği Kadar Devletimizin Yanında Olmalıyız.

Cumhurbaşkanımızın Yapmış Olduğu Çağrısı Doğrultusunda Dolar İle Yapmış Olduğumuz Hac ve Umre Programlarımızı İptal Ederek Karınca Kararınca Elimizden Geldiği Kadar Bu Saldırılar Karşısında Devletimize Destek Olacağız. Bundan Sonraki Programlarımızı Uzman Turizm ve Hac ve Umre Firmaları Olarak İse Para Birimimiz Türk Lirası’nı Baz Alınarak Yapılacaktır. Gerekirse de Bir Yıl Boyunca Hac ve Umre Programlarımızı Durdurabiliriz. Bu Konuda Tüm Sektörlerin Duyarlı Olmaya Davet Ediyoruz. Her Daim Devletimizin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Yanındayız.

Allah Kimseyi Vatansız ve Devletsiz Bırakmasın. Necip ve Aziz Milletimizi Muzaffer Eylesin.

 

 

 

 

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

 

 

 

 

Muharrem Güldemir

Hac Umre Seyahat Acentaları Derneği

Başkan Yardımcısı

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 18:20
  1. Hac Umre Seyahat Acentaları Derneği

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