Gün: Alperenler meydanı hainlere bırakmadı

15 Temmuz darbesinde hainlere meydanları dar eden Alperen Ocakları’nın İstanbul İl Başkanı Nail Gün, kahramanlığın ihanete üstün geldiği o geceyi Akit’e anlattı.

FETÖ’cü hainlerin 15 Temmuz darbe kalkışmasına karşı en yoğun direniş gösteren oluşumlar arasında yer alan Alperen Ocakları, cuntacıların hüsrana uğratılmasında büyük pay sahibi oldu. Milletin iman dolu yüreğiyle darbecileri bir gecede alaşağı ettiği 15 Temmuz gecesinde meydanlara akın eden Alperenler, sabaha kadar alçaklara göz açtırmadı. Alperen Ocakları mensubu Tarık Solmaz, Ankara’da TBMM direnişinde hain kurşunların hedefi olarak şehadet şerbetini içti. Kalkışmanın bastırıldığı saate kadar Alperen Ocakları 12 gazi verdi. Destansı gecenin kahramanları arasında yer alan Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Nail Gün, ifadelerini “O gece fedakarlık için değil feda olmak için meydandaydık” sözleriyle bayraklaştırdı.

‘MUHSÎNÎ DURUŞ’

Gazetemiz Akit’e konuşan Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Nail Gün, 15 Temmuz darbe gecesinde Şehid Muhsin Yazıcıoğlu’nun izinden gittiklerini söyledi. Nail Gün, “Genel Başkanımız Mustafa Destici Bey de o gün parti genel merkezine gidip Türkiye’de darbeyi ilk kınayan lider oldu ve Muhsînî bir duruş sergiledi. Şehid liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu nasıl 28 Şubat sürecinde Çankaya Köşkü’nün önüne giderek ‘Ordu gözbebeğimizdir ancak namlusunu millete çevirmiş tanka selam durmayız’ diyerek külkrediyse, aynısını Genel Başkanımız, parti teşkilatarımız ve Alperen Ocaklarımız 15 Temmuz gecesi sergiledi.” diye konuştu.

Başkan Nail Gün, “Darbe gecesi saat 8’e doğru İstanbul’daki boğaz köprüleri tutulduğu esnada teşkilatlardan bize bilgi akışı oldu. Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları mensupları olarak, Ankara’da olsun, İstanbul’da havalimanı ve boğaz köprülerinde olsun çıkılabilecek tüm meydanlara çıktık. Bizler devletimizi yöneten hükümetimizin yanında durduk. Ve Allah’ın izniyle ordumuzun ve emniyetimizin içerisine sızmış hainlere geçit vermedik. Darbe sürecini en azami kayıpla berbaraf ettirdik, Allah’a hamdolsun.” dedi.

FEDA OLMAK İÇİN ÇIKTIK

Gün, “Bizler caddelere, meydanlara, sokaklara fadakarlık için değil feda olmak için çıktık. Alperen Ocakları’ndan bir dava arkaşımız, Ankara’da TBMM önünde şehadet şerbetini içti. 12 gazimiz var. Atatürk Havalimanı’nda tankların üzerinde Alperen Ocakları bayraklarımız dalgalanmıştır.” sözlerini sarf etti.

Milletin iman ve cesaretine vurgu yapan Gün, şunları söyledi: “Rahmetli Erbakan Hocamızın çok güzel bir ifadesi vardı: ‘Bu milletin külüne üfleseniz altından iman aşkı, vatan aşkı, bayrak aşkı çıkar’. Gerçekten de milletimizi ne kadar yozlaştırmaya çalışsalar, ne kadar aslından koparmaya çalışsalar da insanımızın yüreğinde küllenen bu yüce değerler bir secaatte Allah’ın izniyle tekrardan yanardağ haline geliyor. 15 Temmuz’da yüreklerdeki yanardağları gördük. “

OSMANLI ECDADIMIZ GİBİ...

15 Temmuz’da hainlerin sabah saatlerine kadar diz çöktürülmesini, Osmanlı’nın kısa süren savaşlarla muzafferiyete erişmesiyle bağdaştıran ‘Alperen’ Nail Gün, “Nasıl ecdadımız Osmanlı savaş meydanlarında küffarı birkaç saat içerisinde bertaraf edip şehirleri fethettiyse, bizler de Osmanlı gibi birkaç saatte işgal girişimini kırarak kendi topraklarımızı tekrardan fethettik. Cenab-ı Mevla’ya ne kadar şükretsek, aziz Türk Milletine ne kadar dua etsek azdır.” şeklinde konuştu.

VATANIMIZA SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ

Nail Gün, şunları kaydetti: “Türkiye demek; sadece 776 bin kilometrekare sınırlarla çevrili bir toprak sahası değildir. Nasıl ki ecdadımız 3 kıta 7 denizde 600 sene hükümdarlık sürdüyse, nasıl ki valilerle, kaymakamlarla koskoca devletleri ve milletleri yönettiyse, bizlerin de hem bu coğrafyada hem de yeryüzündeki tüm coğrafyalarda bağlantımız vardır. Çeçenistan’dan Afganistan’a, Avrasya’dan Afrika’ya bütün dünya genelinde bizim kendi vatandaşımız, kendi soydaşımız, kendi dindaşımız var. Biz bunların da hakkını hukukunu savunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin güçsüzlüğü ve Allah muhafaza işgal gibi bir hale gelmesi; tüm Mekke’nin, Medine’nin, Kudüs’ün düşmesine neden olacak sonuçlar doğurur. Bizler kesinlikle vatanımıza, milletimize, devletimize her şartta sahip çıkmak zorundayız.”





FARUK ARSLAN

