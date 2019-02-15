GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gümüşhane Valiliği ve Belediyesince organize edilen etkinlikler kapsamında ilk olarak Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.

Törende Gümüşhane Vali Yardımcısı Ali Arıkan ve Belediye Başkanı Ercan Çimen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda düzenlenen kurtuluş töreninde, halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Bazı vatandaşların atlarıyla katıldığı törene, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de at üzerinde geldi.

Törende, gaziler tarafından Vali Yardımcısı Arıkan'a Türk bayrağı, Belediye Başkanı Ercan Çimen'e şehrin anahtarı ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilisine "kurtarılmış vatan toprağı" takdim edildi.

Törende konuşan Çimen, Gümüşhane'nin 19 Temmuz 1916'da Rus işgaline uğradığını ve yaklaşık 2 yıllık sürede açlık, sefalet ve salgın hastalıklar nedeniyle büyük acılar yaşandığını hatırlattı.

Şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılını kutladıklarına dikkati çeken Çimen, şunları kaydetti:

"Şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü ifade eden 2018'e kadar 'temel altyapı sorunlarını çözeceğiz' demiştik. Hamdolsun bugün bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğu ile karşınızdayız. Bunun yanında şehrimizde birçok yatırımımızı da hayata geçirdik. Şimdi önümüze koyduğumuz hedeflerimiz var. Samimi, tevazu ehli ve gayretle bundan sonraki süreçte yeni hedeflere hep birlikte imza atacağız. Gümüşhane'mizin içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Bahçecik Barajı, pazaryeri, toplu konutlar, Sema Doğan Sosyal Yaşam Alanı, gençlik parkı, otoparklar ve bunlara benzer birçok yatırım ile şehrimizde 130 milyonu aşkın bedelli projelerimizi hayata geçirdik."

Allah'ın izni ve halkın desteğiyle hizmetlere devam edeceklerini söyleyen Çimen, "Kurtuluş Savaşı'mızı kazanarak bizlere son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ordumuzun ve emniyet teşkilatımızın tüm mensuplarını da rahmet ve şükran duygularımla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen ve askerlerin de katıldığı "kurtuluş yürüyüşü"nde vatandaşlar fener alayı oluşturdu.

Yürüyüşün ardından Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Atatürk Kültür Merkezi'nde sevilen şarkılarını seslendirdi.



