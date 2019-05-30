Gümüşhane’nin dört bir tarafında karla mücadele sürüyor

Türkiye’nin büyük bir kesiminde Afrika sıcakları etkili olurken Gümüşhane’nin yüksek kesimlerinde ki yayla yollarında İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Toplam 430 yaylasıyla Türkiye’de en fazla yaylaya sahip şehirlerinden birisi olan Gümüşhane’de İl Özel İdaresi ekiplerinin yayla yollarında devasa iş makineleriyle sürdürülen karla mücadele çalışmaları son aşamaya geldi.

Denizden 2 bin metre ve üzeri yükseklikte yer alan ve barındırdığı kültürel ve doğal güzellikleri nedeniyle hem ulusal hem de uluslararası bilinirliği yüksek yüzlerce yaylası bulunan Gümüşhane’de 10 Mayıs’ta başlayan yayla sezonuyla birlikte hayvancılıkla uğraşan yaylacıların yaylalara ulaşabilmesi için hummalı bir çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar kapsamında karla kaplı yayla yollarının yüzde 95’ini açan İl Özel İdaresi ekipleri ramazan ayı boyunca devam ettirdikleri çalışmalarını mayıs ayının son gününde de sürdürecek.

Son yılların en sert kış mevsiminin ardından kar yüksekliğin yer yer 6 metreyi bulduğu yayla yollarda ekipler günler süren çalışmalar sonucu yolları ulaşıma açabilirken, özellikle merkeze bağlı Yağmurdere vadisinde, Torul, Kürtün ve Kelkit ilçelerinin yüksek kesimlerindeki yaylalarda karla mücadele çalışmalarında İl Özel İdaresi ekipleri devasa kar kütlelerini temizleyerek yol açma çalışmalarını gerçekleştirdi.