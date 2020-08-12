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Korona Virüs

Gümüşhane'nin Budak Köyü karantinaya alındı

Gümüşhane'nin Budak köyünde bazı vatandaşlarda koronavirüs görülmesi üzerine köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 09:36:00 -
Gümüşhane'nin Budak Köyü karantinaya alındı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinin Budak köyü Dikmeler Mahallesi'nde bazı vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması üzerine karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan Gümüşhane Valiliği, Budak köyü Dikmeler Mahallesi'nde bazı vatandaşların Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Köyde filyasyon çalışması yapıldı

Valilikten yapılan açıklamada, filyasyon çalışmaları neticesinde, kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla Budak Köyü'nde dün saat 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

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