Gümüşhane'nin Budak Köyü karantinaya alındı
Gümüşhane'nin Budak köyünde bazı vatandaşlarda koronavirüs görülmesi üzerine köyün karantinaya alındığı bildirildi.
Gümüşhane'nin Torul ilçesinin Budak köyü Dikmeler Mahallesi'nde bazı vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması üzerine karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.
Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan Gümüşhane Valiliği, Budak köyü Dikmeler Mahallesi'nde bazı vatandaşların Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
Köyde filyasyon çalışması yapıldı
Valilikten yapılan açıklamada, filyasyon çalışmaları neticesinde, kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla Budak Köyü'nde dün saat 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.