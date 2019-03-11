0553 313 94 23

Gümüşhaneli dağcılardan Kadınlar Günü yürüyüşü

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle doğa yürüyüşü düzenledi.

11 Mart 2019 Pazartesi 10:02
Gümüşhaneli dağcılardan Kadınlar Günü yürüyüşü

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle doğa yürüyüşü düzenledi.


Merkeze bağlı Gümüşkaya köyüne kadar araçla ulaşan sporcular buradan başladıkları yürüyüşte tarihi Godil Kalesine zorlu bir tırmanış gerçekleştirdikten sonra kalenin etrafından 8 kilometrelik parkuru 4,5 saatte tamamladı.


Toplam 24 sporcunun katıldığı zorlu yürüyüşe 8 kadın sporcu katılırken, GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, özel günlerde yürüyüşler düzenlemeye özen gösterdiklerini belirterek, “Bugün kadınlarımız için yürüdük. Evimizde eşimiz, annemiz, bacımız bizim için her zaman en iyisini yapmaya çalışıyor, bizim için kendini feda ediyorlar. Onlar için böyle bir etkinlik düzenledik” dedi.


Yürüyüşe katılan kadın sporculardan Engin Gündoğdu ise böyle bir yürüyüş düzenlenmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, “Bana göre kadın en değerli, en kıymetli varlığı, en güçlü varlığı. Çünkü kadın annemiz, kadın ablamız, kadın kızımız. Keşke sadece bir gün değil hergün kadınlar günü tadında geçse. Bütün kadınların kadınlar gününü kutluyorum. Bu organizasyonu düzenleyen GÜDAK ailesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Gümüşkaya Köyü sınırları içerisinde bulunan ve 13.yüzyılda yapıldığı değerlendirilen tarihi kemer köprü üzerinde de hatıra fotoğrafı çektiren sporcular, yürüyüşün ardından köy sakinlerinden Ernail Çiçek tarafından ikram edilen sıcak çayla yorgunluğunu attıktan sonra sonra kent merkezine döndü.



Godil kalesi:


Denizden bin 400 metre yükseklikte yer alan Godil Kalesi’nin 13. ve 14. yüzyıl arasında yapıldığı bilinmektedir. Sarp ve büyük bir ana kaya üzerine kurulmuştur. Kale stratejik bir konuma sahip olup Altınpınar-Şiran-Torul-Gümüşhane Kervanyolu bağlantısının merkezinde hem savunma hem de yol güvenliğini sağlamak amacıyla kurulmuştur.Kalenin dışındaki kayalar üzerinde de gözcü kuleleri bulunmaktadır. Kale içerisinde ise düzgün tabanlı, duvarları nişli mekanlar bulunmaktadır. Ayrıca kale çevresinde taş basamaklar, yuvarlak bir yapı kalıntısı ve birde su deposuna yer verilmiştir. Kale çevresinde Roma, Bizans, Arap Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait pişmiş toprak kaplara, gözyaşı şişelerine, ikonalar, takılar, koku kapları, çini parçaları, cam gereçler ve sikkelere rastlanmıştır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 10:02
  1. doğa
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Geleneksel sanatlar ekonomiden de değerli
    1. Geleneksel sanatlar ekonomiden de..
    2. Vali Çakacak’ın İstiklâl Marşı kutlama..
    3. Almanya'dan akılalmaz Türkiye çıkışı!
    4. FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon"..
    5. Üniversite personel alımı 2019 hangi..
    6. Ekrem İmamoğlu, Abdullah Gül'ün adayı..
    7. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    8. MHP Erzurum İl Başkanı Karataş seçim..
    9. Başkan Adayı Taşyürek annelerle bir..
    10. Böcek: "Lara Kent Parkını halkımıza..
    11. Elektrikte de hedef yerli ve..
    12. Trabzonspor’da kritik hafta
    13. Palandöken: Çırakların staj süresi..
    14. Başkan adayı Yazıcı’dan gençlere..
    15. Halkalı-Gebze banliyö hattının test..
    16. Berlin’de İzmir rüzgârı esti
    17. Başkan adayı Özlü bir günde 1 milyon..
    18. Down Sendromlu İrfan’ın askerlik..
    19. Amber Türkmen’e hafta sonunda sürpriz..
    20. Bakan Albayrak’tan büyüme rakamları..
    21. Bahçelievler’de anne kız cinayetinde..
    22. "Muhasebeciler, devlet ile vatandaş..
    23. Türkiye’nin 8. ÇEMATEM’i Samsun’da..
    24. Ömer Günel; “Kuşadası’na yeni bir kent..
    25. (Özel) Antalya’da turistler..
    26. Bursa’da narkotik operasyonu: 21..
    27. Gürsu’dan Çalı’ya raylı ulaşım nefes..
    28. Sponsor yok başarı çok
    29. Büyüme rakamları açıklandı (2)
    30. Büyükşehir adayı Yılmaz, Marmara..
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!