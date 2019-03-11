Gümüşhaneli dağcılardan Kadınlar Günü yürüyüşü

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle doğa yürüyüşü düzenledi.

Merkeze bağlı Gümüşkaya köyüne kadar araçla ulaşan sporcular buradan başladıkları yürüyüşte tarihi Godil Kalesine zorlu bir tırmanış gerçekleştirdikten sonra kalenin etrafından 8 kilometrelik parkuru 4,5 saatte tamamladı.

Toplam 24 sporcunun katıldığı zorlu yürüyüşe 8 kadın sporcu katılırken, GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, özel günlerde yürüyüşler düzenlemeye özen gösterdiklerini belirterek, “Bugün kadınlarımız için yürüdük. Evimizde eşimiz, annemiz, bacımız bizim için her zaman en iyisini yapmaya çalışıyor, bizim için kendini feda ediyorlar. Onlar için böyle bir etkinlik düzenledik” dedi.

Yürüyüşe katılan kadın sporculardan Engin Gündoğdu ise böyle bir yürüyüş düzenlenmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, “Bana göre kadın en değerli, en kıymetli varlığı, en güçlü varlığı. Çünkü kadın annemiz, kadın ablamız, kadın kızımız. Keşke sadece bir gün değil hergün kadınlar günü tadında geçse. Bütün kadınların kadınlar gününü kutluyorum. Bu organizasyonu düzenleyen GÜDAK ailesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gümüşkaya Köyü sınırları içerisinde bulunan ve 13.yüzyılda yapıldığı değerlendirilen tarihi kemer köprü üzerinde de hatıra fotoğrafı çektiren sporcular, yürüyüşün ardından köy sakinlerinden Ernail Çiçek tarafından ikram edilen sıcak çayla yorgunluğunu attıktan sonra sonra kent merkezine döndü.

Godil kalesi:

Denizden bin 400 metre yükseklikte yer alan Godil Kalesi’nin 13. ve 14. yüzyıl arasında yapıldığı bilinmektedir. Sarp ve büyük bir ana kaya üzerine kurulmuştur. Kale stratejik bir konuma sahip olup Altınpınar-Şiran-Torul-Gümüşhane Kervanyolu bağlantısının merkezinde hem savunma hem de yol güvenliğini sağlamak amacıyla kurulmuştur.Kalenin dışındaki kayalar üzerinde de gözcü kuleleri bulunmaktadır. Kale içerisinde ise düzgün tabanlı, duvarları nişli mekanlar bulunmaktadır. Ayrıca kale çevresinde taş basamaklar, yuvarlak bir yapı kalıntısı ve birde su deposuna yer verilmiştir. Kale çevresinde Roma, Bizans, Arap Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait pişmiş toprak kaplara, gözyaşı şişelerine, ikonalar, takılar, koku kapları, çini parçaları, cam gereçler ve sikkelere rastlanmıştır.