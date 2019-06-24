0553 313 94 23

Gümüşhaneli dağcılar bir günde 4 yaylayı aştı

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyü zirvelerinde yay çizerek aynı günde 4 ayrı yaylayı aştıkları doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 09:36
Gümüşhaneli dağcılar bir günde 4 yaylayı aştı

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyü zirvelerinde yay çizerek aynı günde 4 ayrı yaylayı aştıkları doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.


Köyün Büyük Silve mahallesinden başlayan yürüyüşe kulüp üyesi 28 sporcu katılırken, bin 500 metre rakımdan 2 bin 311 metre rakıma kadar iniş ve çıkış yapan sporcular yaklaşık 15 kilometrelik parkuru 7 saatte tamamlandı.


Araçlarla sabahın erken saatlerinde köye ulaşan sporcular ilk olarak orman içinden otantik yayla evleriyle ünlü Livade yaylasına ulaştı.


Buradan yeşil, orman, sis, çiçek ve eşsiz manzaralar sunan parkurda köy sakinlerinden Selim Köse’nin rehberliğinde zorlu yolları aşarak Galimida Yaylası ve Büyük Silve yaylasına ulaştı.


Burada yanlarında getirdikleri yiyecekler ile Köse’nin ikram ettiği sıcak çay ve ikramlarla dinlenerek yorgunluk atan sporcular daha sonra Minarli yaylasından köyün Küçük Silve mahallesine ulaşarak 15 kilometre ve 4 ayrı yaylayı içerisinde barındıran parkuru tamamladı.


GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, yüzlerce yıldır bölge halkının kullandığı patika yollardan Yücebelen köyünün etrafında bir yay çizdiklerini belirterek, tarihi değirmenler, yaylalar, obalar, devasa köknar, çam ve gürgen ağaçlarından oluşan orman içinden gerçekleştirilen yürüyüşün zorlu olmasına rağmen oldukça zevkli geçtiğini söyledi.


Sabah 10’da başlayan yürüyüşün 17’de sona erdiğini kaydeden Akbulut, “15 kilometrelik bu parkurumuzda sporcu arkadaşlarımız bol bol fotoğraf çekti, müthiş keyif aldık. Bir parkurda olabilecek herşeyin olduğu ve herkese tavsiye edebileceğimiz bir yürüyüş rotası. Rampası, düzü, orman içi, taşlı geçitlerin olduğu, zor ve kolay parkurların bir arada olduğu bir yürüyüş parkuru oldu. Her yıl bu parkuru kat etmeye gayret gösteriyoruz” dedi.


Eşsiz manzarası ve binbir güzelliği barındıran bu parkuru her yıl bu tarihlerde yürümeye gayret gösterdiklerini kaydeden Akbulut, “Başlangıçta hava güneşliydi. Güneşe rağmen orman içi olduğu için serin bir havada yürüdük. Liveda yaylası her zamanki gibi bize güzel görüntülerini sundu. Nostaljik tarihi evleriyle her yıl gittiğimiz bu yaylada bol bol fotoğraf çektik. Bu bölge değişik çiçeklerle bezenmiş ve orman içinde insana huzur veren bir parkur. Parkurumuzda iniş, çıkış, düzlük, taşlık vardı. Gümüşhane’nin güzel parkurlarından birisini yürüdük. Bir yürüyüş parkurunda olabilecek tüm güzellikler bu parkurumuzda var” diye konuştu.


Yücebelen köyünün çok sayıda mezra ve yaylasıyla önemli bir yerleşim yeri olduğunu ifade eden Akbulut, kendilerine rehberlik yapan Sadullah Karabulut’a ve yayla evinde ikramlarda bulunan Selim Köse’ye teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 09:36
  1. fotoğraf
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    3-5 yaş arası sünnet ettirmek önerilmiyor
    1. 3-5 yaş arası sünnet ettirmek..
    2. YSK Başkanı'ndan açıklama
    3. Babakale köyünde kadın dayanışması
    4. Selendi’de Kiraz Festivali coşkuyla..
    5. Çin 40 milyon Müslümana soykırım..
    6. Bakan Akar’dan siyasi partilere ziyaret
    7. Van’da 5 bin 10 paket kaçak sigara ele..
    8. Altınköprü Halk Dansları Topluluğu..
    9. Gazişehir Gaziantep’te transfer haftası
    10. Akar ile Bahçeli bugün görüşecek!
    11. Regan Magarity, Hatay Büyükşehir..
    12. TSE 13 bilişim personeli alacak
    13. Eskinazi: "Seçim bitti, Türkiye’nin..
    14. Avrupa borsaları
    15. Antalya’da selde 10 küçükbaş hayvan..
    16. Kibar Holding'e Şahabettin Bilgisu..
    17. Tekne turundaki turistlere Yunus şov
    18. Nehir yatağına düşen atı itfaiye..
    19. Bolu'da iki otomobil çarpıştı! Ölü ve..
    20. (Özel) Sevimli Yunuslar İstanbul..
    21. Kırgızistan Büyükelçisi, Çubuk’u..
    22. Reel Kesim Güven Endeksi haziranda..
    23. Tunceli’de "Organik Örgü Bebek"..
    24. Kız kardeşini amcasının oğluyla..
    25. Kara Kuvvetleri Komutanlığına FETÖ..
    26. Erzincan’da arpa tarlasında yangın
    27. Sektörel güven endeksleri
    28. Meteoroloji uyardı sıcaklıklar artıyor
    29. İnönü’de kitap okuma seferberliği
    30. Yunan’dan müftülere asimilasyon
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama
    Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama