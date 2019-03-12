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Gümüşhaneli bilek güreşçilerinden Türkiye Şampiyonasında 16 madalya

Gümüşhaneli bilek güreşi sporcular katıldıkları Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinden 16 madalya ile döndü.

12 Mart 2019 Salı 14:17
Gümüşhaneli bilek güreşçilerinden Türkiye Şampiyonasında 16 madalya

Gümüşhaneli bilek güreşi sporcular katıldıkları Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinden 16 madalya ile döndü.


Son dönemde bilek güreşinde hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda adlarından sıkça söz ettiren Gümüşhaneli bilek güreşi sporcuları Antalya’dan da madalyalarla döndü.


Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanlığının 2019 faaliyet programında yer alan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri 3-7 Mart tarihleri arasında Antalya’da yapıldı.


Şampiyonaya Gümüşhane’den gençler, 21 yaş altı, büyükler ve mastırlar kategorilerinde 21 sporcu katıldı.


21 sporcudan 16 madalya


Yarışmalar sonucunda Genç Bayan ve Erkeklerde 55 kilogramda Şükriye Yılmaz sağ ve sol kolda Türkiye birincisi, 50 kilogramda Berat Yıldırım sol kolda Türkiye birincisi, 55 kilogramda Doğan Erdoğan sol kolda Türkiye ikincisi, sağ kolda Türkiye üçüncüsü, 21 yaş altı bayan ve erkeklerde 70 kilogramda Rabia Kayahan sağ ve sol kolda Türkiye birincisi, 70 kilogramda Hüseyin Sarı sol kolda Türkiye ikincisi, büyük bayan ve erkeklerde 55 kilogramda Şükriye Yılmaz sağ kolda Türkiye birincisi, sol kolda Türkiye ikincisi, 70 kilogramda Rabia Kayahan sağ kolda Türkiye ikincisi, 55 kilogramda Ümmet Torlak sol kolda Türkiye üçüncüsü, 60 kilogramda Çetin Yıldız sol kolda Türkiye üçüncüsü, 65 kilogramda Yusuf Ziya Yıldızoğlu sağ kolda Türkiye birincisi, mastırlarda 70 kilogramda Muharrem Ateş sol kolda Türkiye birincisi, 70 kilogramda Davut Altuntaş sağ kolda Türkiye birincisi oldu.


10 sporcu Türkiye’yi temsil edecek


Önümüzdeki Mayıs ayı içerisinde Yunanistan’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında bayanlarda Şükriye Yılmaz, Rabia Kayahan, Erkeklerde Berat Yıldırım, Doğan Erdoğan, Hüseyin Sarı, Ümmet Torlak, Çetin Yıldız, Yusuf Ziya Yıldızoğlu, Muharrem Ateş ve Davut Altuntaş Gümüşhane’yi ve ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.


Sporcuları Türkiye Şampiyonasında gösterdikleri başarılardan dolayı kutlayan Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, Bilek Güreşi sporunun Gümüşhane’nin gurur kaynaklarından birisi olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.


Başta antrenör ve aynı zamanda sporcu olarak ta yarışan Davut Altuntaş’ı ve tüm sporcuları tebrik eden Atalay, 2019 yılı Mayıs ayı içerisinde Yunanistan da yapılacak Avrupa Şampiyonasına katılacak sporculara başarı dileklerinde bulunarak İl Müdürü olarak bu süreçte ve devamında antrenör ve sporcularımıza desteklerinin devam edeceğini kaydetti.


Atalay, Türkiye Şampiyonasına katılan sporcu kafilesine yardımlarından dolayı Vali Kamuran Taşbilek’e, Belediye Başkanı Ercan Çimen’e ve sporcuların kulüplerine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:17
  1. doğa

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