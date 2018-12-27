Gümüşhanel’de yarın okullar tatil mi Son dakika 28 Aralık Cuma

Gümüşhane’de etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ve öğrenciler zor anlar yaşıyor. Gümüşhane’de bugün de etkili olan kar yağışı nedeniyle Gümüşhane Valiği yarın okulların tatil edilmesine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki Gümüşhane’de okullar yarın tatil mi? Gümüşhane okullar tatil edildi mi? Okullar Gümüşhane’de yarın 28 Aralık Cuma tatil mi?

Gümüşhane’deki öğrenci ve veliler yarın 28 Aralık Cuma günü okullar tatil mi sorusunun cevabını merak ediyordu. Gümüşhane Valiliği, il genelinde kar yağışı nedeniyle okulların bir gün daha tatil edildiğini duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, Gümüşhane merkez ve ilçelerinde yaşanan aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve beklenen kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında eğitim-öğretime 28 Aralık 2018 Cuma günü 1 gün süre ile ara verilmesi uygun görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacağı kaydedildi. Gümüşhane Valiliği kar yağışının ardından 27 Aralık Perşembe günü de il genelinde eğitime ara vermişti.