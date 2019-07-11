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Gümüşhane’de yaylalardaki kaçak yapıların yıkımında arbede çıktı

GÜMÜŞHANE (İHA) – Gümüşhane’nin merkeze bağlı Dumanlı köyünün Lenda Yaylası’nda kaçak yapıların yıkımı sırasında arbede yaşandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:36
Gümüşhane’de yaylalardaki kaçak yapıların yıkımında arbede çıktı

GÜMÜŞHANE (İHA) – Gümüşhane’nin merkeze bağlı Dumanlı köyünün Lenda Yaylası’nda kaçak yapıların yıkımı sırasında arbede yaşandı. Arbede sonrasında 5 kişi gözaltına alınırken, yıkıma katılan iş makinesi hasar görürken, ambulansın camı kırıldı.


Gümüşhane Valiliği’nin geçtiğimiz haftalarda yayımladığı ‘Yaylalarda mevzuata aykırı yapılaşma’ konulu valilik genel emri doğrultusunda son yıllarda yaylalarda kaçak yapılaşmanın artması üzerine yapılaşmayı önlemek için başlatılan çalışmalar kapsamında yeni yapılan evlerin yıkımları devam ediyor.


Santa Harabeleri’nin yakınında bulunan Lenda Yaylası’na çıkan yıkım ekipleri, kaçak yapıları iş makinesi ile yıkmak istedi. Jandarma ekiplerinin önlem aldığı yaylada yapıları yıktırmak istemeyen yaylacılar ile görevliler arasında arbede yaşandı.


Yıkılacak binaların üstüne çıkan, iş makinesine ve ambulansa taş atarak camlarını kıran ve jandarma ekiplerine karşı koyan 5 kişi gözaltına alınırken, yaylacıların uzaklaştırılması ile ekipler, kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:36
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