Gümüşhane'de üstüne kaya parçası düşen öğrencinin ölümüne ilişkin dava

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de yamaçtan kopan kaya parçasının üstüne düşmesi sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Abdullah Atakan Öztürkmenoğlu'nun ölümüne ilişkin davada, alanda çalışma yaptığı ileri sürülen firmanın 4 çalışanının yargılanmasına devam edildi.

Gümüşhane Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanıklar H.T.E, B.Ş, M.D. ve İ.Ö'nün avukatı ile Türkmenoğlu'nun babası Ahmet, annesi Berrin Öztürkmenoğlu ve avukatları katıldı.

Duruşmada mahkeme heyeti, olaya ilişkin tanıkları dinledi.

Tanık Davut Yeşil, duruşmada, daha önce emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelerini tekrar ederek olay günü taş düşmesinin gerçekleştiği yerde kepçenin çalıştığını gördüğünü ve çalışmadan yarım saat sonra ise yamaçtan kopan kayanın öğrenciye çarptığını duyduğunu söyledi.

Diğer tanık Ahmet Atakan Kudun da ilgili firmada inşat mühendisi olarak çalıştığını belirterek, Gümüşhane Üniversitesinde öğrenci olduğu yıllarda o yol üzerindeki yurtta kaldığını aktardı.

O zamanlarda da yolda zaman zaman taş düşmesi ile karşılaştıklarını kaydeden Kudun, yolun ortasına düşen koca bir kayaya ilişkin fotoğrafları öğrencilik zamanında yerel gazetecilere gönderdiğini söyledi.

Öztürkmenoğlu ailesinin avukatı Müjdat İlhan ise tanık Kudun'un olaya ilişkin görgüye dayalı bilgisi olmadığını öne sürerek, tanığın anlattığı taş düşmesi olaylarının 3 sene önceye ait olduğunu belirtti.

Sanıkların avukatı Ali Haydar Dereli de tanık ifadelerini dayanak göstererek çalışma yapılan yerde 5 santimetre büyüklüğünde molozların kullanıldığını ancak düşüp gencin ölümüne neden olan kayanın ise 30 santimetreden büyük olduğunu savundu.

Dereli, olay yerinde bilirkişi heyeti ile keşif yapılmasını ve sanıkların duruşmalardan vareste tutularak haklarındaki adli kontrolün kaldırılmasını talep etti.

Kısa aranın ardından mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki adli kontrol şartının devamına ve duruşmalardan vareste tutulmalarına, bilirkişilerin nezaretinde olay yerinde keşif yapılarak duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

- Olay

Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Abdullah Atakan Öztürkmenoğlu, 13 Haziran 2017'de okul çıkışı kaldığı yurda giderken Eskibağlarbaşı Mahallesi'nde yamaçtan kopan kaya parçasının üstüne düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca alanda çalışma yaptığı iddia edilen firmanın 4 çalışanı hakkında "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edilmişti.