Gümüşhane'de terör örgütüne yönelik kış operasyonları

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane kırsalında jandarma ekipleri, kış koşullarına rağmen teröristlere yönelik operasyonlar düzenliyor.

Gümüşhane Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri, 18-22 Aralık tarihlerinde Kürtün ilçesi kırsalındaki Alacainek, Sarıtaş, Paçacı, Merekgözü, Boyunyurt, Çayırağzı, Mansur, Yemişen, Halilbey, Geyikçökeği ve Çıkrıkdüzü yaylalarında kış operasyonları düzenledi.

Soğuk hava ve kış şartlarına rağmen kararlılıkla icra edilen operasyonlarda vatandaşlarca boşaltılan yayla evlerinin terör örgütü mensuplarınca kullanılmasının önlenmesi için faaliyet yürütüldü.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk sahasında bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.