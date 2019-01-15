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Gümüşhane'de taşımalı eğitime kar engeli

Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi

15 Ocak 2019 Salı 23:41
Gümüşhane'de taşımalı eğitime kar engeli

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, Gümüşhane ve çevresinde bu gece geç saatlerden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.

Kuvvetli yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyete meydan verilmemesinin amaçlandığı vurgulanarak, "Tüm il genelinde taşıma yoluyla eğitime erişimi sağlanan öğrencilerin eğitim-öğretimine, 16 Ocak Çarşamba günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür." ifadesine yer verildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 23:41
  1. eğitime bir gün ara
  2. Gümüşhane Valiliği

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