Gümüşhane’de tarım değerlendirme toplantısı yapıldı

Ekim ayında yapılacak olan 3.Tarım şurasında değerlendirilmek üzere Gümüşhane’de yürütülen tarımsal faaliyetlerin mevcut durumu, güçlü ve zayıf yönleri, geleceğe yönelik hedef ve strateji konularında sektör paydaşlarıyla tarım değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kısa, orta ve uzun dönem stratejilerin belirlenmesi amacıyla yapılacak olan 3. Tarım Şurasına hazırlık amacıyla Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantı Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali Taşbilek, daha önce benzer bir çalışmayı turizm alanında yaptıklarını hatırlatarak, “Gümüşhane’de zor şartlar altında tarımı seven ve uğraşan insanlarımız var. Bunu işletmeci tarım dediğimiz noktaya nasıl taşıyabiliriz, daha geniş tarım havzalarında gerek ziraat gerek hayvancılık noktasında neler yapılabilir, neler yapıyoruz, tarıma dayalı turizm noktasında neler yapılabilir? bugün bunları hep birlikte, elbirliğiyle konuşarak değerlendirme yapacağız” dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen ise Gümüşhane’nin tarımla ilgili mevcut durumunu anlattığı sunumun ardından gerçekleştirdiği konuşmasında Türkiye’de tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, yeni teknolojilerin uygulanması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi, tarım ve hayvancılık kesimine yönelik hizmetlerde karşılaşılan sorunların ve çözüm yollarının belirlenmesi için hazırlanan Tarım Şurası Yönetmeliğinin 15 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Birşen, sektör paydaşları ile Gümüşhane ve ülke tarımına ışık tutacak kararlar almayı, Gümüşhane’nin tarım ve hayvancılık konusundaki mevcut durumu, güçlü ve zayıf yönleri, geleceğe yönelik hedef ve stratejilerinin değerlendirileceği toplantıdan elde edilecek sonuçların rapor halinde bakanlığa sunulacağını da sözlerine ekledi.

Toplantıda daha sonra sektör paydaşları tek tek söz alarak tarım sektöründe Gümüşhane’de yaşanan sorunları ve taleplerini iletti.

Sektör temsilcileri Kırsal Kalkınma desteklerindeki 3 yıl şartının kaldırılması, ceviz üretiminin endüstriyel altyapısının da hazırlanması, arı konaklamalarında yaşanan sorunlar, Gümüşhane’nin IPARD kapsamına alınması, pestil ve köme tebliği çıkarılması, küçükbaş hayvan çoban sorunu başta olmak üzere çeşitli başlıklar altında yaşanan sorunları aktardı.