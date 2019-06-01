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Gümüşhane’de tarihi ve turistik mekanların tabelaları yenileniyor

Son dönemde ulaşım sorunlarının giderilmesiyle hem iç hem de dış turizmde hızla yükselen bir ivmeye kavuşan Gümüşhane’de tarihi ve turistik yerlerin hem yön hem de bilgilendirme tabelaları yenileniyor.

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:22
Gümüşhane’de tarihi ve turistik mekanların tabelaları yenileniyor

Son dönemde ulaşım sorunlarının giderilmesiyle hem iç hem de dış turizmde hızla yükselen bir ivmeye kavuşan Gümüşhane’de tarihi ve turistik yerlerin hem yön hem de bilgilendirme tabelaları yenileniyor. Bilgilendirme levhalarında artık Türkçe, İngilizce ve Arapça metinler yer alıyor.


Gümüşhane’nin tarihi ve turistik alanları ile doğal güzelliklerine ulaşımı sağlayan yollarda başta İl Özel İdaresi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, DOKA, DOKAP Yeşil Yol, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve TANAP imkanlarıyla yapılan çalışmaların ardından tanıtımda da etkin bir süreç ve tesisleşmede kalite yakalanınca Gümüşhane son dönemde turizmde Doğu Karadeniz’in parlayan yıldızlarından birisi haline geldi.


İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda il genelinde bulunan tescilli tarihi ve kültürel varlıklar ile sit alanlarında daha önce yapılan yönlendirme levhalarında bazı noktalardaki eksiklikler gideriliyor.


Hem eksiklikleri gidermek hem de şehrin tur güzergahında bulunan önemli kültür varlıklarını bilgilendirme levhalarını yenilemek için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar devam ediyor.


Bilgilendirme levhaları müzenin teknik personeli tarafından hazırlanırken, özelikle son yıllarda orta doğudan gelen turistlerin yoğun bir şekilde Gümüşhane’ye gelmesi dikkate alınarak bilgilendirme levhaları Türkçe ile birlikte İngilizce ve Arapça olarak yaptırıldı.


Önemli kültür varlıklarından Çakırkaya Kilisesi, İmera Manastırı, Keçi Kalesi, Canca Kalesi, Krom Antik Kent Sit Alanı, Süleymaniye mahallesi Kentsel ve Doğal Sit Alanı, Tohumoğlu Köprüsü, Kamberli Köprüsü, Taş köprü yaylasındaki Taş Köprü gibi önemli eser ve sit alanlarının bilgilendirme levhaları yapılarak yerlerine monte edildi.


Turizm sezonuna yetiştirmek amacıyla mayıs ayı içerisinde çalışma tamamlanan çalışma ile kültür varlıklarını ziyaret edenlerin alana ulaştıklarında alanla ilgili bilgiye ulaşmalarını ve eserle ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlanmış oldu.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 14:22
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