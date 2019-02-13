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Gümüşhane'de sınıfa telefon girmeyecek

Vali Kamuran Taşbilek:- "Kesinlikle sınıfa telefon girmeyecek. Sınıfa giren telefon açık kalıyor ve ders dışı her türlü faaliyetin icrası mümkün hale geliyor"

13 Şubat 2019 Çarşamba 16:59
Gümüşhane'de sınıfa telefon girmeyecek

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, öğrencilerin cep telefonu kullanımının kontrollü olmasının önemine işaret ederek, "Kesinlikle sınıfa telefon girmeyecek. Sınıfa giren telefon açık kalıyor ve ders dışı her türlü faaliyetin icrası mümkün hale geliyor." dedi.

Taşbilek, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Uyuşturucu ve Bağımlılık Yapıcı Maddeler İl Koordinasyon Kurulu" toplantısına katılarak uyuşturucuyla mücadelede yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Sunumların ardından konuşan Taşbilek, öğrencilerin gelişiminin ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmasının önemine dikkati çekti.

Özellikle çocukların her türlü kötü alışkanlıklardan koruma noktasında ailelerin, devletin ve herkesin çok önemli görevleri bulunduğuna işaret eden Taşbilek, "El birliğiyle birlik, beraberlik içerisinde bu mücadelede, kurumlar olarak hepsini eksiksiz yerine getirmek zorundayız. Altın kalpli insanların yaşadığı yer olan Gümüşhane'yi bağımlılıklardan uzak, sıkıntılardan uzaklaştırmak hepimizin boynunun borcudur." diye konuştu.

Vali Taşbilek, teknolojinin zararlı yönde kullanımının da zaman zaman çocuklarda bağımlılık oluşturduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Kesinlikle sınıfa telefon girmeyecek. Sınıfa giren telefon açık kalıyor ve ders dışı her türlü faaliyetin icrası mümkün hale geliyor. Bütün okul idarecileri sabah okula gelen öğrencinin telefonunu kapattırıp oraya uygun bir yer yaptıracak ve herkesin telefonu kapatılmış şekilde nöbetçi öğretmenin kontrolünde muhafaza edilecek. Giderken de öğrenci oradan alıp gidecek. Öğrenci tabii ki okula telefonunu getirebilir. Sonuçta ailesi ile irtibat kurmak zorunda. Okula gidene kadar ve okuldan çıktıktan sonra irtibat kuracak. Akşam evde yatağın içerisinde bile bakıyor. En azından 4-5 saat de olsa çocuklarımızı telefondan koruyalım."

Taşbilek, konunun talimatı olduğunu belirterek, kaymakamlar ve ilgilileri konuyu yakından takip etmeleri konusunda uyardı.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 16:59
  1. Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek
  2. okula telefon yasağı

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