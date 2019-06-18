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Gümüşhane’de şiddetli yağış sele neden oldu

Gümüşhane’de dün akşam saatlerinde lokal olarak etkili olan sağanak yağış ve dolu yağışının ardından gerçekleşen sel bazı köylerde hayatı olumsuz etkiledi.

18 Haziran 2019 Salı 10:39
Gümüşhane’de şiddetli yağış sele neden oldu

Gümüşhane’de dün akşam saatlerinde lokal olarak etkili olan sağanak yağış ve dolu yağışının ardından gerçekleşen sel bazı köylerde hayatı olumsuz etkiledi.


Merkez ilçeye bağlı Boyluca ve Karamustafa köyleriyle Torul ilçesine bağlı Işık köyünün bir mahallesinde etkili olan yağış sonucunda bazı mahallelerin yolları kapanırken, İl Özel İdaresi’ne bağlı ekiplerin anında müdahalesiyle yollar tekrar ulaşıma açıldı.


Yağışın en fazla etkili olduğu Boyluca köyünde ise içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinde kısmi hasarlar oluşurken, bir eve de su baskını gerçekleşti.


Yağıştan Karamustafa Köyü Hanlar Mahallesi, Işık köyü Hatipler Mahallesi, Boyluca Köyü Halazıra, Seregas ve Merkez mahallelerinin etkilendiği öğrenildi.


Sel felaketinin ardından beraberinde İl Afet ve Acil Yardım Müdürü Mesut Bayrak’la bahse konu köylerde incelemelerde bulunan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, zarar gören alanlarla ilgili Boyluca Köyü Muhtarı Tahir Öztürk ve Karamustafa Köyü Muhtarı Tuncer Çelik’ten bilgi aldı.


İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri yağışın ardından bahse konu köylerde hasar tespit çalışmasına başlarken, İl Özel İdaresine ait iş makineleri bölgeye gönderilerek yollarda selin getirdiği malzemelerin temizliğine başlandı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:39
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