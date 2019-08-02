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Gümüşhane’de şehidin aziz hatırası için İl Özel İdaresi tarafından çeşme yapıldı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde 2016 yılında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yunus Yılmaz’ın aziz hatırası için İl Özel İdaresi tarafından çeşme yaptırıldı.

02 Ağustos 2019 Cuma 20:48
Gümüşhane’de şehidin aziz hatırası için İl Özel İdaresi tarafından çeşme yapıldı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde 2016 yılında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yunus Yılmaz’ın aziz hatırası için İl Özel İdaresi tarafından çeşme yaptırıldı.


Geçtiğimiz yıl başlayan çalışmalar kapsamında ilçeye bağlı Tilkicek köyünün girişinde belirlenen alanda düzenleme yapan İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 2 kilometre mesafeden çeşmeye su getirdi.


Bayburt taşından özel olarak yaptırılan çeşmenin suyu akıtılırken, şehit ailesinin talebi üzerine çeşmenin hemen yanı başına bayrak direği asılarak Türk bayrağı dalgalandırılacak.


Çeşmenin bulunduğu alanda çevre düzenlemesi yaparak içerisinde oturma grupları olan 20 metrekarelik kamelya yapımını da tamamlayan ekiplere şehit anne ve babası da zaman zaman eşlik etti.


Şehit ailesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla yapılan çeşme için Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, önceki dönem Vali Okay Memiş ve İl Özel İdaresi yetkililerine teşekkür etti.


Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Aktütün yolunda PKK’lı teröristlerin yola döşediği patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 24 yaşında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yunus Yılmaz, 11 Temmuz 2016 tarihinde Bursa’da son yolculuğuna uğurlanmıştı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 20:48
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