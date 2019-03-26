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Gümüşhane’de seçim için 6 metrelik kar kütleleri aşılıyor

Gümüşhane’de seçime günler kala İl Özel İdaresi ekipleri, kış aylarında kimsenin yaşamadığı köy yollarında vatandaşların oy kullanabilmesi için karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

26 Mart 2019 Salı 11:01
Gümüşhane’de seçim için 6 metrelik kar kütleleri aşılıyor

Gümüşhane’de seçime günler kala İl Özel İdaresi ekipleri, kış aylarında kimsenin yaşamadığı köy yollarında vatandaşların oy kullanabilmesi için karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Çalışma kapsamında ekipler yer yer boyu 6 metreyi aşan ve rüzgar nedeniyle adeta betonlaşan kar kütlelerini açıyor.


İl genelinde kış aylarında kimsenin yaşamadığı fakat 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanılacak olan 24 köyün yolunu ulaşıma açmak için başlatılan çalışmaların sonuna gelindi.


Kelkit ilçesinde Cemallı köy yolunda çalışmalarına devam eden ekipler Merkez ilçeye bağlı en uzak köyler olan Alçakdere, Arslanca ve Boğalı köy yollarında çalışmalarını tamamlayarak yolları ulaşıma açarken seçim günü sorun yaşanmaması için elektrik trafolarının olduğu kısımların yolları da açılıyor.


Özellikle Arslanca köyü yolu üzerinde yer yer 6 metre yüksekliğindeki kar birikintilerini aşmak zorunda kalan ekipler, aylarca yağan kar kütlelerinin rüzgar ve soğuk hava nedeniyle adeta betonlaşması nedeniyle bu kısımları saatler süren çalışmalar sonucunda açabildi.


Devasa kar kütlelerini saatlerce çalışarak aşabilen iş makinesi operatörü Hanefi Çimen, “Çok kar var ama yapacak bir şey yok. İl Özel İdaresi ekipleri olarak bu bölgede kış boyunca kimse yaşamadığı için açılmayan köy yollarını açıyoruz seçimden dolayı. 6-7 metrelik kar kütlelerini aşıyoruz. Kar çok, buralar yüksek olduğu için çok fazla kar var” dedi.


Rüzgar ve soğuk nedeniyle kar kütlelerinin adeta betonlaştığını kaydeden Çimen, “Kar çok sert. Ha betonu, taşı sökmüşsün ha bu kar kütlesini sökmüşsün. O kadar sert. Makinenin gücü yarı yarıya düşüyor. Tüm bu çalışmamız vatandaşlarımızın demokratik haklarını yerine getirmeleri, oy verebilmeleri için” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:01
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