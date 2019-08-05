Gümüşhane'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yusuf Avşaroğlu'nun kullandığı 07 AEF 602 plakalı otomobil, Yeniköy mevkisinde Barış Akyüz yönetimindeki 61 KM 374 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada sürücüler Avşaroğlu ve Akyüz ile otomobilde bulunan Semanur Avşaroğlu yaralandı. Araçta sıkışan minibüs sürücüsü Akyüz, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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