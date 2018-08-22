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Gümüşhane'de öldürülen teröristin kim olduğu ortaya çıktı

Gümüşhane'de öldürülen 2 teröristten birinin arananlar listesinde kırmızı kategorideki PKK'lı Barış Öner olduğu öğrenildi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 10:42
Gümüşhane'de öldürülen teröristin kim olduğu ortaya çıktı

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Kürtün ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner olduğunu bildirdi.

Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İlçeye bağlı Yeşilköy'de 3 gün önce 3 ayrı evden yapılan erzak hırsızlığı üzerine 2 kilometre batıda, Kepçelik sırtındaki JÖPER timimiz saat 06.00 sıralarında 20 metre mesafeden temasa girmiş olup 2 terörist ölü ele geçirilmiştir. Teröristlerin, fotoğraflarından sözde lider kadrodan, 'Zap' telsiz kodunu kullanan, aslen Artvinli olan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner ve İranlı 'Sorej' kod adlı teröristler olduklarına kanaat getirdik."

Vali Memiş, Karadeniz'de terör örgütü PKK'nın varlığına son verdiklerini değerlendirdiklerini belirterek, "Bu başarılı operasyonlar İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu neticesinde başarıya ulaşmıştır. Kendilerine destekelerinden ötürü minnettarız." diye konuştu.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 10:42
  1. Artvin
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  4. Gümüşhane Valisi Okay Memiş

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