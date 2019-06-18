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Gümüşhane’de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Mısır’ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçilen, askeri darbeyle Cumhurbaşkanlığından indirilen ve dün çıkartıldığı mahkemede hayatını kaybeden Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Gümüşhane’de gıyabi cenaze namazı kılındı, STK’lar basın açıklaması yaptı.

18 Haziran 2019 Salı 15:36
Gümüşhane’de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Mısır’ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçilen, askeri darbeyle Cumhurbaşkanlığından indirilen ve dün çıkartıldığı mahkemede hayatını kaybeden Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Gümüşhane’de gıyabi cenaze namazı kılındı, STK’lar basın açıklaması yaptı.


Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi Gümüşhane’de de gıyabi cenaze namazı kılındı, Mursi için dua edildi.


Merkez Kemaliye Camiinde öğle namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Gündüz, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Osman Ayas, Peygamber efendimizin de gıyabi cenaze namazı kıldırdığını hatırlatarak, “Şuanda Filistin’de, Mısır’da, Balkanlar’da, Arakan’da değişik yerlerde sıkıntı çeken çok din kardeşimiz var. Allah hepsine yardım etsin, bu sıkıntılardan biran önce kurtarsın inşallah. Zalimlerin zulmünden bütün Müslümanları muhafaza eylesin, Mursi’nin şahadetini Müslümanların birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, dayanışmasına vesile eylesin inşallah” dedi.


Gıyabi cenaze namazının ardından AK Parti İl Başkanlığı İnsan Hakları Birimi başkanlığı da konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Fatih Parkı’nda yapılması planlanan fakat yağmur nedeniyle Gümüşhane Belediye Başkanlığı giriş katında yapılan açıklamaya Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Gündüz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Fatih Gürses, parti yöneticileri ve STK’lar katıldı.


AK Parti’nin yanısıra Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı ile İHH İl Temsilciliği de yayımladıkları basın açıklamalarıyla Mursi’yi rahmetle andı.


Temmuz 2013’te dönemin Savunma Bakanı ve şimdiki Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından yapılan darbeyle görevinden uzaklaştırılan ve ardından tutuklanarak cezaevine atılan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, dün mahkeme salonunda hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:36
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