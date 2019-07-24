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Gümüşhane’de MAKS projesi çalışmaları anlatıldı

Gümüşhane’de Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen ‘Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS)’ projesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:23
Gümüşhane’de MAKS projesi çalışmaları anlatıldı

Gümüşhane’de Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen ‘Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS)’ projesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Metinsel nitelikte tutulan adres verilen mekansal boyut kazandırılması amacıyla hazırlanan MAKS Veri Üretimi Yaygınlaştırımlası Projesine yönelik çalışmalar kapsamında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile yüklenici firma ASELSAN A.Ş tarafında imzalanan sözleşmenin ardından Gümüşhane’de de bahar mevsiminde başlayan çalışmalar devam ediyor.


Proje kapsamında Torul ilçesindeki çalışmalar tamamlanırken, Kürtün ilçesi kırsalındaki çalışmalara başlandı. Yüklenici firmanın yetkilileri Kürtün’ün ardından Şiran, Kelkit, Köse ve Merkez ilçedeki çalışmalarını yıl sonuna kadar bitirmesi hedefleniyor.


Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Kamuran Taşbilek, “İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüzün, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun direktifleri doğrultusunda çok özellikli olarak yürütmüş olduğu ve ülkemiz için de çok önemli bir altyapı sağlayacak olan Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesiyle alakalı ilimizde yapılan çalışmaları değerlendirmek, bundan sonra izleyeceğimiz yol haritasını belirleyerek hızlı bir şekilde bu projeyi sonuçlandırmak noktasında neler yapabiliriz, eksikliklerimiz nedir, koordinasyonu gerektiren hususlar nedir amacıyla bu toplantıyı düzenledik” dedi.


Vali Taşbilek, ilgili firma yetkilileri ve kurum görevlilerine projenin Gümüşhane’de hızlı, doğru, etkin ve güvenli bir şekilde biran önce bitirilmesi talimatını verdi.


İl Nüfus Müdürü Vahap Yılmaz ise konuşmasında projenin hızlı, etkin yürütülebilmesi için Belediyeler, İl Özel İdaresi, Organize Sanayi Bölgesi müdürlüklerinin adres ve numaralama iş ve işlemlerinde Ulusal Adres Veritabanındaki bilgilerin tamamlanması ve eksiklerin giderilmesi noktasında firma koordinatörlerine eşlik etmelerinin faydalı olacağını söyledi.


Yılmaz, projenin faydalarını ise şöyle sıraladı: "Ülke genelinde kullanılacak adres standardının oluşturulması, mevcut adres kayıt sistemi verilerine mekansal boyut kazandırılması, kayıtların güvenliği ve gizliliğinin sağlanması, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılan adres bilgilerinin mekansal boyutta elektronik ortamda paylaşılması, oluşturulan altyapı ve vatandaşların adrese dayalı hizmetlere hızlı ve doğru bir şekilde erişebilmesini sağlayacaktır."


Toplantıda daha sonra Gümüşhane ASELSAN Sorumlusu Mert Terzibaşı tarafından sunum gerçekleştirildi, ilgili kurum temsilcilerinin soruları cevaplandırıldı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:23
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