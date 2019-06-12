Gümüşhane’de kursiyerlerin bir yıllık emekleri görücüye çıktı

Gümüşhane Halk Eğitimi Merkezinde yıl boyunca düzenlenen kurslarda kursiyerler tarafından yapılan el emeği göz nuru yüzlerce ürün yılsonu sergisinde görücüye çıktı.

Kurum bahçesinde kısa süreli yağmura rağmen yapılan açılış töreni halk oyunları gösterileriyle başladı.

Etkinlikte konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, serginin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Arkadaşlarımızın, kursiyerlerimizin emekleri bizim için çok önemli. Burası ayrıca bir sosyalleşme, insanların birbirleri ile diyalog kurma, iletişime geçme, iletişim geliştirme mekanı” dedi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Taş ise 2018-2019 eğitim öğretim yılında halk eğitimi merkezince makine nakışı, el sanatları, Gümüşhane yöresi kilim, giyim, iğne oyası, geleneksel Türk el nakışları, filografi, dekoratif süsleme, hüsn-i hat, seramik, ahşap boyama ve gümüş takı işlemeciliği konuları başta olmak üzere genel ve mesleki ve teknik konularda 230 kurs açıldığını, 5 bin 669 kursiyerin kayıt yaptırdığını ve 3 bin 300 kursiyerin belge almaya hak kazandığını söyledi.

Temsili olarak 4 kursiyere Vali Kamuran Taşbilek tarafından belge verilmesinin ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Vali Taşbilek ve beraberindeki heyet sergideki tüm stantları tek tek gezerek kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerini inceleyerek eğitmenlerden bilgi aldı.

Davetlilere Gümüşhane’nin yöresel ürünlerinden pestil herlesi ve meyve ikram edilen programın sonunda “Teknoloji bağımlığı” konulu sokak tiyatrosu ve geleneksel Türk okçuluğu gösterileri yapıldı.