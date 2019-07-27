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Gümüşhane’de köylüler ile jandarma arasında yaşanan yayla yolu gerginliğinin ardından

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinin Kuşluk köyüne bağlı Çatçukur Yaylası’na yapılmak istenen yol nedeniyle köylüler ile jandarma arasında çıkan gerginliğin ardından köy muhtarı Adem Aydın, yaşananları değerlendirdi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:30
Gümüşhane’de köylüler ile jandarma arasında yaşanan yayla yolu gerginliğinin ardından

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinin Kuşluk köyüne bağlı Çatçukur Yaylası’na yapılmak istenen yol nedeniyle köylüler ile jandarma arasında çıkan gerginliğin ardından köy muhtarı Adem Aydın, yaşananları değerlendirdi.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kuşluk Köyü muhtarı Adem Aydın, söz konusu yaylanın kendilerine ait olduğu konusunda daha önceden ilçe kaymakamını bilgilendirdiklerini hatırlattı. Komşu köylülerin kendilerine ait yaylada kaçak hayvan otlatıp yerlerini işgal ettiklerini belirten Aydın, “Çatçukur Yaylası Kuşluk köyü sınırları içerisinde tapulu belgeli köyümüze ait bir yayladır. Komşu Kızılçatam köylüleri yaylamızda kaçak hayvan otlatıp yerimizi işgal etmektedir. Kaymakamlıktan yol talebinde bulunmuşlar. Ben de daha önceden kaymakama yaylanın bize ait olduğu konusunda bilgi vermiştim. Tapuların kayıtların köyümüze ait olduğunu, kullanım hakkının bize ait olduğunu söyledim. Sayın kaymakam yolun yapılmayacağını bizzat bana söylemiştir. Ancak sonradan bana ve köy halkına hiç haber vermeden iş makinesi jandarma eşliğinde köyümüze geldi. Köy halkı da bu makinenin geldiğini görünce yolda makineyi durdurmak istemiş” dedi.


Yaşananların ardından bizzat olay yerine giderek durumun diyalog yoluyla çözülmesini istediğini belirten Aydın, “Bu olay yaşandıktan sonra köy halkı ihtiyar heyeti ile ilçe kaymakamının yanına gittik. Sayın kaymakamın bu yolun durdurulduğunu yapılmayacağını bizzat söyledi. Biz köy halkı olarak bu mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü haklıyız. Bize yeri satan Türkiye Cumhuriyeti devleti resmi belgeleri var. Sayın kaymakama, valime bütün belgelerimizi hepsini sunduk. Kuşluk köylüleri askere polise karşıymış gibi gösterilmek isteniyor. Böyle bir şey yok. Sadece vatandaş elinden giden haklarını başkalarına verilmemesi için mücadele etmektedir. Bu mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:30
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