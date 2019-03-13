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Gümüşhane’de köy yoluna devasa kaya düştü

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Gülaçar köyünde kış aylarında 15 hanenin yaşadığı Esentepe mahallesinin yoluna önceki gün dev kaya kütlesi düşerek yolu ulaşıma kapattı.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:51
Gümüşhane’de köy yoluna devasa kaya düştü

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Gülaçar köyünde kış aylarında 15 hanenin yaşadığı Esentepe mahallesinin yoluna önceki gün dev kaya kütlesi düşerek yolu ulaşıma kapattı.

 

Bahar mevsimiyle birlikte zeminin gevşemesi ve hızlı donup-çözünme olayı nedeniyle gerçekleşen olayda dev kaya kütlesi Esentepe mahallesinin girişinde yoldan araç ve yaya geçmediği bir anda yolun tam ortasına düştü.

 

Durumun İl Özel İdaresi ekiplerine bildirilmesinin ardından bölgede inceleme yapan ekipler dev kaya kütlesinin kırılarak bertaraf edilmesine karar verdikten sonra bölgeye iş makinesi sevk etti.

 

İş makinesinin yaptığı çalışmaların ardından kaya kütlesi parçalara ayrılarak yoldan temizlenirken, yaz aylarında 40 haneye ulaşan ve yoğun olarak hayvancılık yapılan mahallenin yolu olayın üzerinden 24 saat geçmeden açıldı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:51
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