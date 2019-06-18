Gümüşhane'de kısa süreli sağanak hasara neden oldu

Gümüşhane'de kısa süreli sağanak hasara neden oldu18 Haziran 2019 Salı 11:22
GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de, dün akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan lokal sağanak bazı köylerde yaşamı olumsuz etkiledi.
Kısa süreli yağışın ardından merkeze bağlı Boyluca ve Karamustafa köylerinin su şebekelerinde kısmi hasar meydana geldi.
Torul ilçesinin Işık köyünün bazı mahallelerinde de toprak kayması sonucu ara yollar ulaşıma kapandı.
İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mesut Bayrak ve beraberindekiler, yağışın etkili olduğu köylerde incelemelerde bulundu.
İl Özel İdaresi ekipleri yağıştan zarar gören bölgelerde çalışma yürütürken, AFAD ekipleri de hasar tespiti yaptı.
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