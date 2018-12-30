Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Gümüşhane Valiliğinin web sitesinden yapılan açıklamada meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, merkez ve ilçelerinde yaşanan aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve beklenen kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında eğitim-öğretime 31 Aralık 2018 Pazartesi günü 1 gün süre ile ara verilmesi uygun görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Gümüşhane Valiliği geçtiğimiz hafta gerçekleşen kar yağışının ardından 27 ve 28 Aralık günü de il genelinde eğitime ara vermişti.

Hafta sonu tatili, yarınki tatil ve Salı günkü yılbaşı resmi tatiliyle birlikte öğrenciler 6 gün tatil yapmış olacak.