0553 313 94 23

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Gümüşhane Valiliği, il genelinde akşam saatlerinde gerçekleşen kar yağışı nedeniyle okulların 31 Aralık günü bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

30 Aralık 2018 Pazar 23:52
Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Gümüşhane Valiliğinin web sitesinden yapılan açıklamada meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, merkez ve ilçelerinde yaşanan aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve beklenen kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında eğitim-öğretime 31 Aralık 2018 Pazartesi günü 1 gün süre ile ara verilmesi uygun görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Gümüşhane Valiliği geçtiğimiz hafta gerçekleşen kar yağışının ardından 27 ve 28 Aralık günü de il genelinde eğitime ara vermişti.

Hafta sonu tatili, yarınki tatil ve Salı günkü yılbaşı resmi tatiliyle birlikte öğrenciler 6 gün tatil yapmış olacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 23:52
  1. Gümüşhane
  2. kar tatili

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kolombiya Devlet Başkanı'na suikast iddiasıyla 3 Venezuelalı tutuklandı
    1. Kolombiya Devlet Başkanı'na suikast..
    2. Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile..
    3. Samsun'da trafik kazası: 1 ölü
    4. Katalonya bağımsızlık talebini 2019'da..
    5. Juventus'un yıldızı adım adım..
    6. Uludağ'da tatilci yoğunluğu yaşanıyor
    7. Bu kabilenin bilgi birikimi bilim..
    8. SGK'dan yüz binlerce emekli vatandaşa..
    9. Bekçi arkadaşının yerine şantiyeye..
    10. Vladimir Putin Kızıl Meydan’da buz..
    11. Yemen hükümetinden Husilere "Hudeyde..
    12. Çıldır Gölü buz tuttu
    13. Avrupa Birliği fena karıştı! Üye..
    14. GÜNDEM ÖZETİ / 31 Aralık 2018
    15. Bir yaşındaki çocuk karbonmonoksit..
    16. Fransa skandal firar! Ülkenin en büyük..
    17. Bitlis'in bazı ilçelerinde okullar..
    18. Kuşadası'nda kumar operasyonu! 7 kişi..
    19. Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle..
    20. İşgal zindanlarında gözünü kaybetti!
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Tapuda yeni dönem başlıyor! Bundan sonra...
    Tapuda yeni dönem başlıyor! Bundan sonra...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Elektrikte bunu yapanın cebinde 2 bin 200 TL kalacak!
    Elektrikte bunu yapanın cebinde 2 bin 200 TL kalacak!

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    Kenan Sofuoğlu: Acemiyim
    Kenan Sofuoğlu: Acemiyim