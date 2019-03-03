0553 313 94 23

Gümüşhane’de kar yağışı

Gümüşhane’de dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından 78 köy yolu ulaşıma kapandı.

03 Mart 2019 Pazar 12:06
Gümüşhane’de kar yağışı

Gümüşhane’de dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından 78 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler sabahın ilk saatlerinden itibaren kapalı yolları açmak için çalışmalara başladı.


Dün akşam saatlerinde yağmur yağışı olarak başlayan ve gece yarısı kar yağışına dönen yağışla birlikte Gümüşhane il merkezinde kar kalınlığı 6 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerde yer yer 30 santimetreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle çok sayıda köy yolu da ulaşıma kapandı.


İl Özel İdaresi yetkilileri yağışın ardından yaptıkları açıklamada karla mücadele çalışmalarını acil durumlar ve taşımalı sistemle eğitim yapılan köylere öncelik vererek gerçekleştirdiklerini, sabahın ilk saatlerinden itibaren karla mücadele çalışmalarına başladıklarını kaydetti.


Açıklamaya göre Merkez ilçede 25, Kelkit ilçesinde 7, Köse ilçesinde 10, Kürtün ilçesinde 14, Şiran ilçesinde 12 ve Torul ilçesinde 10 olmak üzere toplam 78 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 12:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ROSATOM ile Ruanda Cumhuriyeti arasında nükleer enerjide eğitim ve işbirliği anlaşması
    1. ROSATOM ile Ruanda Cumhuriyeti..
    2. "Tüm projelerimizi halkımızın..
    3. Bir dâhinin (Abdülhamid’in) endişeleri
    4. Diyarbakır'da PKK'ya büyük darbe! 19..
    5. Orhangazi Spor Salonu’nda çalışmalar..
    6. Miting gibi proje tanıtım toplantısı
    7. Erzurum polisinden eş zamanlı operasyon
    8. Bakan Soylu teslim olan PKK'lı..
    9. Yaşam Merkezi görkemli törenle hizmete..
    10. Emre Zafer Barnes, Avrupa salon..
    11. Soylu: "İnsansız hava aracına bir..
    12. Atlı ciritte grup müsabakaları sona erdi
    13. İçişleri Bakanı Soylu: "Son iki ayda..
    14. Evlilik bekârlıktan daha faziletlidir
    15. Kozlu'daki grizu faciasının 27. yılı
    16. Bakan Kasapoğlu, Muğla’da öğrenci..
    17. Kepçe operatörü fark etmedi, kadını..
    18. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2019..
    19. Mısır’da dokuz çiçek
    20. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2017..
    21. İran sınırında buz pateni keyfi
    22. Doğalgaz dolum istasyonunda korkutan..
    23. 27 yıl oldu bunlar yaşanılalı bu..
    24. Denizli sanayisi önemli bir ismini..
    25. İzmir'de 44 düzensiz göçmen daha..
    26. Ankara’da yaşayan Kuzaycalıların..
    27. U23 Grekoromen Milli Güreş Takımı..
    28. Otomobil sinyalizasyon direğine..
    29. Bakan Kasapoğlu’ndan Emre Zafer..
    30. Milli taekwondoculardan ABD’de 4 altın..
    Rusların gözü Türkiye'de! "Kararı ABD değil, Erdoğan verecek"
    Rusların gözü Türkiye'de! "Kararı ABD değil, Erdoğan verecek"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Bülent Arınç'tan '31 Mart' mesajı: Milletimiz, darbeci zihniyete cevabını her seçimde vermiştir
    Bülent Arınç'tan '31 Mart' mesajı: Milletimiz, darbeci zihniyete cevabını her seçimde vermiştir