Gümüşhane’de kapalı köy yolları açıldı

Gümüşhane genelinde önceki gün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından kapanan 78 köy yolu ulaşıma açıldı.

Önce yağmur yağışı olarak başlayan ve gece yarısı kar yağışına dönen yağışla birlikte Gümüşhane il merkezinde kar kalınlığı 6 santimetreye ulaşmış, yüksek kesimlerde yer yer 30 santimetreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanmıştı.

İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri sabahın ilk saatlerinden itibaren kapalı yolları açmak için başladığı çalışmaları gece geç saatlerde tamamlayarak il genelinde kar yağışı nedeniyle kapanan tüm köy yollarını ulaşıma açtı.

Acil durumlar ve taşımalı sistemle eğitim yapılan köylere öncelik vererek gerçekleştirilen çalışmaların ardından Merkez ilçedeki 25, Kelkit ilçesindeki 7, Köse ilçesindeki 10, Kürtün ilçesindeki 14, Şiran ilçesindeki 12 ve Torul ilçesindeki 10 olmak üzere kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan toplam 78 köy yolu ulaşıma açıldı.

Kurum yetkilileri yüksek kesimlerde daha fazla etkili olan kar yağışı nedeniyle ekiplerin gece yarılarına kadar çalıştığını, özellikle okula gidecek öğrencilerin yer aldığı taşımalı sisteme bağlı köylerin ivedilikle yollarının açıldığını belirterek, kış aylarında kimsenin yaşamadığı köylerin yollarını da 31 Mart’ta yapılacak olan mahalli idareler genel seçimleri öncesinde ulaşıma açacaklarını kaydetti.

Diğer yandan ekipler karla mücadele çalışmalarının yanısıra Torul ilçesine bağlı Demirkapı grup yolu üzerinde aynı gün meydana gelen heyelan nedeniyle kısa süreliğine kapanan yolda da çalışmaların tamamlanarak yolun ulaşıma açıldığı öğrenildi.