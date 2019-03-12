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Gümüşhane’de İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümü kutlandı

Gümüşhane’de 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 98.yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenlendi.

12 Mart 2019 Salı 13:35
Gümüşhane’de İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümü kutlandı

Gümüşhane’de 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 98.yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenlendi.

 

Gümüşhane Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda ilk olarak salonun fuaye alanında Gümüşhane Lisesi tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

 

Serginin gezilmesinin ardından salon programına geçildi. Salon programını düzenleyen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin Müdürü Adem Arslan, yaptığı açılış konuşmasında İstiklal Marşı’nın 11 yıl boyunca ateşten çemberin ortasında kalan bir milletin kendisine emanet edilen mukaddes değerleri uğruna Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaretiyle cepheden cepheye çılgınca koşan kahraman Türk askeri ve milletin yaşadığı halin tercümanı olduğunu söyledi.

 

İstiklal Marşı’nın bir destanı anlatan eşsiz bir eser olduğunu dile getiren Arslan, “İstiklal Marşı maziyi yad ederek istikbale daha sağlam adımlarla, daha güçlü ve daha onurlu bir şekilde yürümek isteyen milyonların ilham kaynağıdır. Bu marş gök kubbeyi aydınlatan bir şeref ve onur abidesi olarak ilelebet daim olacaktır” dedi.

 

Arslan’ın konuşmasının ardından “İstikbalden istiklale Mehmet Akif Ersoy” konulu oratoryo, “Parola istiklal türkümüz” adlı 2 perdelik tiyatro oyunu sahnelendi.

 

İl genelindeki okullar arasında yapılan “Milletin sesi Mehmet Akif Ersoy” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri Vali Taşbilek, eşi Sibel Taşbilek ve protokol üyeleri tarafından verildi.

 

Etkinlikte yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermeden önce bir konuşma yapan Vali Kamuran Taşbilek, Mehmet Akif Ersoy’un ömrünü vatan, millet sevgisiyle dolu, gayret içince geçirdiğini, sırtında paltosu olmamasına karşın göğsünde ummanlar gibi bir imana sahip ve Asım’ın neslinin yetişmesine öncülük eden büyük şair olduğunu söyledi.

 

Salonu dolduran gençler yönelik, “Şimdi elhamdülillah karşımızda Asım’ın neslini görüyoruz” diye seslenen Vali Taşbilek, “Onlarda geçmişte atalarının yaptığı gibi çiğnetmediler namuslarını, çiğnetmeyecekler. Azim ve kararlılıkla, milli birlik ve beraberlik şuuruyla bugün ülkemizin içinde bulunduğu dönemde de birlik beraberlik sevgi ve muhabbetle bayrağımızı gönderde dalgalandırmaya, ezanımızı minarelerde dindirmemeye ant etmiş, yola çıkmış gençliğimizi de kutluyorum. Gençliğimize şunu tekrar etmek istiyorum ‘Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın” diye konuştu.

 

Milletin birliği ve beraberliğinin çok kıymetli olduğunu belirten Vali Taşbilek, “Her bir fert bir diğerine hesap gütmeksizin elini uzatacak, elini tutacak ve ellerimiz kenetlenmiş şekilde geleceğe yürüyeceğiz. Bu vesileyle tekraren milli şairimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Başta gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı minnetle, şükranla yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.

 

Programa Vali Kamuran Taşbilek, eşi Sibel Taşbilek, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Erdem, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, İl Jandarma Komutanı Albay Abdulkadir Seri, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, kamu kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerle vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 13:35
  1. Gümüşhane
  2. sergi
  3. doğa
  4. resim sergisi

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