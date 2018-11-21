Gümüşhane'de inşaattan düşen işçi öldü

Gümüşhane'de inşaattan düşen işçi öldü21 Kasım 2018 Çarşamba 22:45
GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde, inşaat halindeki binanın çatısından düşen içi öldü.
Selimiye köyünde bir akrabasına ait 3 katlı binanın çatısında çalışan Zafer Arslan (41), dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yükseklikten toprak zemine düştü.
Ağır yaralanan Arslan'a olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi. Şiran Devlet Hastanesine kaldırılan Arslan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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