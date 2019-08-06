Gümüşhane’de iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Gümüşhane’de ve Kelkit ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilk kaza Gümüşhane-Bayburt karayolunun Yeniyol köyü mevkiinde gerçekleşti. Gümüşhane’den Bayburt istikametine ilerleyen Umut Ustaömer yönetimindeki 34 KY 0238 plakalı otomobil Yeniyol köyü yakınlarında karşı yönden gelen Sebahattin Varan yönetimindeki 29 AB 643 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Varan ile Tulin Varan olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulanslarıyla Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Diğer otomobilin sürücüsü Ustaömer ise olay yerine çağrılan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bu kazadan 1 saat sonra da Kelkit ilçesinde Erzincan karayolu Deredolu Beldesi yakınlarında traktörle otomobil çarpıştı. Kelkit’ten Erzincan istikametine ilerleyen Fevzullah Aktürk yönetimindeki otomobil, aynı istikamette bulunan ve ters istikamete geçiş yapmak için yolun sağ şeridinde duraklama yapan traktör sürücüsü Ahmet Gürer’in kullandığı traktörle çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüsü de 112 Acil Servis ekiplerinde Kelkit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.