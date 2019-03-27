0553 313 94 23

Gümüşhane’de İHA kullanımı sınırlandırıldı

Gümüşhane il merkezinde Valilik, ilçelerde Kaymakamlıklardan izin alınmadan her türlü İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yapılacak uçuşlar yasaklandı.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:53
Gümüşhane’de İHA kullanımı sınırlandırıldı

Gümüşhane il merkezinde Valilik, ilçelerde Kaymakamlıklardan izin alınmadan her türlü İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yapılacak uçuşlar yasaklandı.


Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan genelge, Vali Kamuran Taşbilek’in imzasıyla yayımlandı.


Genelgeye göre son zamanlarda yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde bölücü terör örgününü eylem kapasitesinde daralma olduğu, terör örgütüne olan katılımların ise ciddi oranda azaldığı, bölücü terör örgütünün kayıplarını azaltmak, yaklaşan yerel seçimleri fırsat bilerek kaydettiği desteği elde etmek ve terörün ülke gündeminde tekrar yer almasını sağlamak amacıyla farklı tarzda terör eylemleri gerçekleştirme arayışına girdiği, bu bağlamda terör örgütünün drone ve maket uçak diye tabir edilen insansız hava araçlarına mühimmat ve bombalı düzenekler yerleştirerek belirlenen stratejik hedeflere yönelik ve yüklenen yazılımlarla herhangi bir uzaktan kumanda ya da kişi kontrolüne ihtiyaç duyulmaksızın riski az fakat etkisi büyük eylemler düzenlemeye çalıştığının belirlendiği, kararla terör örgütlerince insansız hava araçları kullanılarak yapılabilecek bombalı saldırı, keşif gibi eylemlerin önüne geçilerek kamu güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.


5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 22.02.2019 tarihli İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı gerekçe gösterilerek kamu güvenliğinin sağlanması adına Gümüşhane ili mülki sınırları içerisinde kalan bütün alanlarda, İl Merkezinde Valilik, ilçelerde Kaymakamlıklardan izin alınmadan, her sınıfta İHA ile yapılacak uçuşları yasaklandı.


Kararla birlikte ilgili mevzuat çerçevesinde il mülki sınırları içerisinde İHA uçuşu yapılabilmesi için uçuş izni talebinde bulunacak özel ve tüzel kişilerin, kimlik bilgilerini, uçuşun ne amaçla gerçekleştirileceğini, uçuşun yapılacağı alan ve güzergâh bilgilerini, uçuş ekibi bilgilerinin açıkça belirtildiği yazılı dilekçe ile Valilik veya Kaymakamlıklara müracaat etmeleri, ilgili kurumlar tarafından yapılacak inceleme neticesi uygun görülmesi durumunda uçuş izni verilmesi, uçuş izni verilen, uçuş yapacak kişi veya kişilerce, uçuş saatinden en geç 24 saat önce uçuş yapacağı bölge ile ilgili Emniyet ve Jandarma birimlerine yazılı olarak haber vermesi gerekiyor.


Belirtilen yasağa uymayanlar hakkında Kabahatler Kanununun Emre Aykırı Davranış başlıklı 32. Maddesine göre 320 TL İdari Para Cezası, Türk Sivil Havacılık Kanununun 144. Maddesinde belirtilen “Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenen kurallara aykırı olarak veya mülki idare amirlerince belirlenen alanlar dışında insansız hava aracı uçuran kişilere bin Türk Lirasından 10 bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir” hükümleri uyarınca gerekli adli ve idari işlemlerin yapılacağı bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Göztepeli futbolcular depremzede çocuklarla maç yaptı
    1. Göztepeli futbolcular depremzede..
    2. Sivassporlu futbolcular ''Anadolu'nun..
    3. Yeni çipli kimlik kartı nasıl..
    4. Altının kilogramı 230 bin 600 liraya..
    5. Suriye sınırına zırhlı iş makinesi..
    6. Hamilelikte tüketilmemesi gereken 11..
    7. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum..
    8. Fransa duyurdu! ABD'nin skandal..
    9. İM. Kayserispor, U21 Takımı ile..
    10. Gültekin Uysal Mustafakemalpaşa’da
    11. Cepçi hırsızdan pişkin savunma
    12. "Onlara güzel bir seçim hediyesi verdik"
    13. Turizm Fakültesinde “Sağlık Turizmi”..
    14. Meral Akşener Sakarya’da
    15. Yüzüğünü öptürmeyen Papa sosyal..
    16. Ünlü sunucu Erhan Ertürk canlı yayında..
    17. "31 Mart'ı bir yerel seçim gibi..
    18. İstanbul'da şaşkınlık yaratan kaza!
    19. Uzman Dr. Ertan Sarıbaş polen..
    20. Kars’ta PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
    21. Denizli'de okullar 2 gün tatil edildi
    22. 2 ilde 3 yeni petrol sahası keşfedildi
    23. İran'da 3 bin yıllık gümüş kadeh bulundu
    24. Başkan Sertoğlu, personeli ile..
    25. ABD'li şarkıcı Della Miles down..
    26. Büyükbaş hayvan hırsızları yakalandı
    27. ESOGÜ’de ’Seçki’ başlıklı sergi
    28. Kütüphane Haftası’na ’okuma’..
    29. Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye..
    30. Göztepeli futbolcular depremzede..
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek