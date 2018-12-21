Gümüşhane'de hafif ticari araç refüje çarptı: 6 yaralı

Gümüşhane'de hafif ticari araç refüje çarptı: 6 yaralı21 Aralık 2018 Cuma 18:56
GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de hafif ticari aracın refüje çarparak devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Gümüşhane'den Trabzon istikametine giden Hakan Sarı (23) idaresindeki 28 TD 360 plakalı hafif ticari araç, Torul Köprübaşı Tüneli çıkışında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan araçta sürücü Sarı ile Yusuf Kaya (25), Ayşe Uçar (17), Kürşat Ergül (19), Ahmet Can Yaman (18) ve Furkan Kızıl (18) yaralandı.
Üniversite öğrencisi oldukları öğrenilen yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Torul ve Gümüşhane Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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