Gümüşhane'de ev yangını Bir köyde çıkan yangında 3 ev zarar gördü

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de bir köyde çıkan yangında 3 ev zarar gördü. Merkeze bağlı Tekke köyünün Kaleönü Mahallesi'nde, Ali Erdem Soydaş'a ait 3 katlı evin önünde yakılan ateş, kısa süre sonra rüzgarın etkisiyle eve sıçradı. Daha sonra yakındaki iki eve daha sıçrayan alevlere, Gümüşhane ile Arzular-Kabaköy belediyeleri itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangında, evler kullanılamaz hale geldi.



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