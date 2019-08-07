Gümüşhane'de ev yangını
Bir köyde çıkan yangında 3 ev zarar gördü07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:43
GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de bir köyde çıkan yangında 3 ev zarar gördü.
Merkeze bağlı Tekke köyünün Kaleönü Mahallesi'nde, Ali Erdem Soydaş'a ait 3 katlı evin önünde yakılan ateş, kısa süre sonra rüzgarın etkisiyle eve sıçradı.
Daha sonra yakındaki iki eve daha sıçrayan alevlere, Gümüşhane ile Arzular-Kabaköy belediyeleri itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangında, evler kullanılamaz hale geldi.
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