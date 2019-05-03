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Gümüşhane’de Engelliler Haftası kutlandı

Gümüşhane’de Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında sergi ve kutlama programı gerçekleştirildi.

03 Mayıs 2019 Cuma 19:09
Gümüşhane’de Engelliler Haftası kutlandı

Gümüşhane’de Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında sergi ve kutlama programı gerçekleştirildi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik Gümüşhane Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.


Salonun fuaye alanında özel bireylerin hazırladığı eserlerin yer aldığı serginin açılmasının ardından salon programında şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.


Etkinlikte konuşan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Elif Taş, akıllarda ve zihinlerde yaşanan engelin en büyük engel olduğunu belirterek, "Tek gayemiz daha çok farkında olarak, hissederek, görerek, duyarak ve en çok da severek tüm engellerin üstesinden gelinebileceğini anlattığımız ve yaşadığımız günlere erişmektir" dedi.


“Sevginin, azmin, fedakarlığın, dostça uzanan elin, küçük bir tebessümün bütün engelleri yıktığı program” temasıyla gerçekleştirilen programda daha sonra özel öğrenciler şarkılar, türküler söyledi, skeçler sahneleyip şiirler okudu.


Son kısmına doğru "Dünyadaki en güzel üç kadın: Annem, gölgesi ve aynadaki yansıması" yazılı pankartın açılmasıyla Anneler Günü temalı gerçekleştirilen programa katılan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek yaptığı kısa konuşmada “Sizinle beraber olmaktan dolayı çok büyük onur duydum ve gururlandım. Çocuklarımız gayet güzel ve hoş bir program icra etti. Hepsine çok teşekkür ediyoruz” dedi.


Etkinlik Vali Taşbilek ve protokol üyelerinin programda görev alanlarla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 19:09
  1. sergi
  2. fotoğraf
  3. kültür

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