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Gümüşhane’de Emniyet personeline stresle mücadele anlatıldı

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan personele yönelik ‘Sigaranın Zararları, Kalp Sağlığı ve Stresle Mücadele’ konulu seminer düzenlendi.

13 Haziran 2019 Perşembe 16:09
Gümüşhane’de Emniyet personeline stresle mücadele anlatıldı

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan personele yönelik ‘Sigaranın Zararları, Kalp Sağlığı ve Stresle Mücadele’ konulu seminer düzenlendi.


Stresli mesleklerin başında gelen polislik mesleğinde görev yapan personelin bilinçlenmesi ve farkındalık oluşturması amacıyla İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş’ın talebiyle Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ertuğrul Kara tarafından polislere yönelik seminer programı düzenlendi.


Gümüşhane Kültür Merkezinde dört dönem halinde düzenlenen seminerde yaklaşık 450 emniyet personeli eğitim aldı.


Seminerlerde sigara, alkol ve madde kullanımının kalp sağlığına ve vücutta oluşturduğu olumsuz etkilerden bahseden Başhekim Ertuğrul Kara, bu zararlı alışkanlıklardan mutlaka uzak durulması gerektiğini vurguladı. Zihni kurcalayan problemleri boş vermek için bedensel hareketlerin yapılması tavsiyesinde bulunan Kara, “Hayatımızda stresi azaltmak için spor yapmamız gerekiyor. Ancak spor deyince aklımıza hemen futbol ve halı saha maçları geliyor. Ancak biz bunu önermiyoruz. Halı saha maçlarında iddialaşma arttığı için bu daha çok stres oluşturuyor. Bunun yerine yüzmek ve bisiklete binmeyi öneriyorum. Ayrıca beslenme konusu da sağlığımız için büyük önem taşıyor. Öğün sayısını artırarak az az yememiz gerekiyor. Tuz tüketimi ile çay ve kahve tüketimini de azaltmamız gerekmektedir” dedi.


Seminerin sonunda İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökay Topçu tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ertuğrul Kara’ya katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 16:09
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