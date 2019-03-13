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Gümüşhane’de ekipler karla mücadele ediyor

Gümüşhane İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kış aylarında kimsenin yaşamadığı köy yollarında karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:21
Gümüşhane’de ekipler karla mücadele ediyor

Gümüşhane İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri 31 Mart tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında kış aylarında kimsenin yaşamadığı köy yollarında karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

 

Gümüşhane’de kış aylarında kimse yaşamadığı için mevsim boyunca karla mücadele çalışması yapılmayan merkeze bağlı 10, Kelkit ilçesine bağlı 12 ve Kürtün ilçesine bağlı 6 olmak üzere toplam 28 köy yer alıyordu.

 

İl Özel İdaresi ekipleri 31 Mart’ta yapılacak olan seçim nedeniyle tüm vatandaşların demokratik haklarını rahatlıkla kullanabilmesi için geçtiğimiz hafta başladığı karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

 

Konuyla ilgili kurumun web sitesinde yer alan açıklamada, “Bu kapsamda Merkez ilçemize bağlı 7 köyümüzün yolu ulaşıma açılırken 3 köy yolumuzda çalışmalar devam ediyor. Kelkit ilçemizde ise yer yer kalınlığı 1 metreyi aşan kar kütlelerinde ekiplerimiz 2 köyümüzün yolunu ulaşıma açtı, kalan 10 köyün ulaşıma açılması için çalışmalarımız devam ediyor. Kürtün ilçemizde ise 6 köyümüzün 5’inin sandıklarının ilçe merkezine alınması nedeniyle yalnızca bir köyümüzün yolunu ulaşıma açtık” ifadeleri yer aldı.

 

Açıklamada son yılların en ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Gümüşhane’de yüksek kesimlerdeki köylerde kalın kar kütlelerinin bulunması nedeniyle çalışmaların seçim gününe kadar aralıksız devam edeceği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:21
  1. Gümüşhane
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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