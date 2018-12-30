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Gümüşhane'de eğitime kar engeli

Kent genelinde yarın eğitime ara verilecek

30 Aralık 2018 Pazar 23:33
Gümüşhane'de eğitime kar engeli

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde yaşanan aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve beklenen kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyete meydan vermemek amacıyla tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında eğitim öğretime yarın bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 23:33
  1. eğitime kar engeli
  2. Gümüşhane Valiliği

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