Gümüşhane’de eğitim masaya yatırıldı

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, bir kilometre asfalt yapmaktansa üzerinden geçtiği yolun kıymetini bilen, insanlarının, vatanının, milletinin kıymetini bilen, yaşadığı topluma saygı duyan, birbirine saygılı, kendinden emin çocuklar yetiştirmenin daha önemli olduğunu söyledi.

Gümüşhane’de Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında milli eğitimle ilgili geniş katılımlı ’İl Danışma Meclisi’ toplantısı yapıldı.

Şehrin eğitimle alakalı sorunlarını değerlendirmek, stratejileri belirlemek, gelinen ve hedeflenen noktalar, neler yapılabileceği ve 2023 vizyonu başta olmak üzere çeşitli konularda fikir alışverişi yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Aytaç Akgül, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Erdem, İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, kurum ve okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

“Varsın bir kilometre yolumuz toprak olsun”

Valilik Toplantı salonunda yapılan toplantıda konuşan Vali Taşbilek, “Daha önce de söyledim. Bunlar bir kilometre asfalttan daha nitelikli işlerdir. Maliyet olarak baktığımızda bir kilometre asfaltın maliyetini bu tür faaliyetlere yatıracağız. Varsın bir kilometre asfaltta eksik kalalım. Ama biz üzerinden geçtiği yolun kıymetini bilen, insanlarının, vatanının, milletinin kıymetini bilen, yaşadığı topluma saygı duyan, birbirine saygılı, kendinden emin çocuklar yetiştirelim. Varsın bir kilometre yolumuz toprak olsun” dedi.

Katılımcıların görüşlerini aktarmalarının ardından konuşan Vali Taşbilek, “Okulun içine giren her çocuğu sosyal olarak, akademik olarak, insani becerileri olarak, nitelik olarak nasıl yetiştireceğiz? Sporla, sanatla, kültürle nasıl buluşturacağız? Bunların çabasını göstermemiz lazım” diye konuştu.

“Her türlü fikre ve projeye açığız”

Bu konularla ilgili bir çalışma içerisinde olduklarını ve kısa zaman içerisinde bunları kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getiren Vali Taşbilek, “Her çocuğu spora, sanata, kültüre yönlendirebilmek ve bunlarla buluşturabilmek, bu vesileyle de çocuklarımızı nitelikli hale getirebilmek. Okul yaşındaki her çocuğumuzu bir uğraşla, spor olur, sanat olur, enstrüman çalmayla ilgili birşeyle buluşturalım ki çocuklarımız farklı tür bağımlılıklardan uzak kalsın, sosyalleşme ve beceri kazanma noktasında. Okullarımızda bu tür aktivitelerle ilgili eksikliği olanları destekleyeceğiz. Buna yönelik bizleri de besleyici çalışmalarda bulunmanızı istiyoruz. Her türlü fikre ve projeye açığız. Biz de onları metodize ederek toplumumuzun hizmetine sunma noktasında çalışma yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımızı donanımlı bir hale sokmalıyız”

Gümüşhane’den çok nitelikli insanlar çıktığını hatırlatan Vali Taşbilek, “Bu çocuklarımız yarın üniversite kazanıp gittiklerinde seçkin bir halde gönderelim. Ya bir spor ya bir sanat faaliyeti içinde olsun. Çocuklarımızı donanımlı bir hale sokmalıyız. Toplumu mutlu ve erdemli bir hale getirmek için çocuklarımızı bu noktada çok iyi donatmamız lazım. Güzel çalışmalarımız olacak. Ama okullarımızın, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin bizi beslemesini istiyoruz. Devletimizin açtığı kurslarda yoğun çalışma yapalım. Gümüşhane’den ilk yüzde, binde olacak çocuklarımızın olduğuna inanıyorum” dedi.

“El birliğiyle Gümüşhane’nin kapısına ‘Burası okumaz, yazmaz insanların olmadığı bir şehirdir’ diyelim, ‘Burası mutlu ve erdemli insanların ve çocukların yaşadığı şehirdir’ diyebileceğimiz altyapıyı kuralım”

Bu işlerin sevgi ve gönül işi olduğunu, eğitim camiasındaki bütün idareci ve öğretmenlerin de bunların farkında olduğunu ifade eden Taşbilek, “Ne gerekiyorsa hepsinin desteğini sağlayacağız. El birliğiyle Gümüşhane’nin kapısına ‘Burası okumaz, yazmaz insanların olmadığı bir şehirdir’ diyelim, ‘Burası mutlu ve erdemli insanların ve çocukların yaşadığı şehirdir’ diyebileceğimiz altyapıyı kuralım. İmkan verildiğinde, elinden tutulduğunda kendisini çok yukarıya taşıyacak değerli evlatlarımız var. Bunların elinden nasıl tutacaksak, lojistik destek, imkan, kurs, yönlendirme, motivasyonda biz katkı sunacağız. Bu yıl biryerden başlayalım. Gelişmek endişeyle alakalı. Ne kadar endişe duyarsak o kadar gelişeceğiz. Çocuklarımızın hepsinin vebali bizim üzerimizde. İyi kurgulayacağız, iyi yöneteceğiz, iyi yetiştireceğiz. Sadece akademik olarak değil her yönden iyi beslenerek bu toplumun en değerli varlıkları olarak ortaya çıksınlar” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Gümüşhane’de 428 öğretmen açığı var

İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan ise toplantıda yaptığı bilgilendirmede il genelinde 220 okul ve kurum olduğunu belirterek, “İlimizde derslik başına düşen öğrenci sayısı ilkokulda 19, ortaokulda 11 ve ortaöğretimde 14 öğrencidir. Genel manada Türkiye ortalamasının altındayız. Pansiyonlarımızda yüzde 61 oranında doluluk oranımız var. 2018-2019 eğitim öğretim yılında 2 bin 331 öğrencimiz taşınmaktadır. Bin 699 öğretmen normuna karşılık sözleşmeli öğretmenler dahil bin 271 öğretmenimiz bulunmakta. 428 öğretmene ihtiyaç vardır. Doluluk oranı yüzde 74’tür. Şubat ayındaki atamayla 207 öğretmenimiz aramıza katılacak. Bakanlığımızın 2023 vizyonu için il ve ilçe çalıştaylarıyla tespitini yaptığımız kararlarda toplumdaki tüm eğitim paydaşlarının bu sürecin içerisinde olması gerektiği genel kanaati var” diyerek eğitim yatırımlarından bahsetti.

Toplantıda katılımcılar eğitimle ilgili çeşitli konularda görüş ve önerilerini aktardı.