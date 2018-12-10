Gümüşhane'de çatıdan düşen işçi öldü

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Torul ilçesinde çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçede inşaat ustası olarak çalışan Ercan Kabal (50), üç katlı binanın çatısını onardığı sırada zemine düştü.

Ağır yaralanan Kabal, kaldırıldığı Torul Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kabal'ın cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Erçan Kabal'ın, İYİ Parti Gümüşhane İl Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenildi.