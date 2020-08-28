Gümüşhane'de bir köye karantina uygulandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Gümüşhane'de Kelkit ilçesine bağlı Babakonağı köyünde karantina uygulandığı bildirildi.
Türkiye’de koronavirüs vaka sayılarında artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs sebebiyle 36 kişi hayatını kaybetti.
Toplam can kaybı 6 bin 245 oldu. 1517 kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu. Türkiye’de toplam hasta sayısının 265 bin 515'e ulaştığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bazı illerde tedbirlerin arttırıldığı açıklanmıştı.
Gümüşhane'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanmaya başlandığı duyuruldu
Valilikten yazılı açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Kelkit ilçesine bağlı Babakonağı köyünde pozitif ve temaslı vakaların çokluğu nedeniyle bulaşın önlenmesine yönelik tedbirler alındığı belirtildi.
Açıklamada, filyasyon çalışmaları neticesinde, kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu köyde kamu sağlığının korunması amacıyla bugün akşam saatlerinden itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği bildirildi.