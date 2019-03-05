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Gümüşhane’de bir kişi evinde ölü bulundu

Gümüşhane’de tek başına yaşayan bir şahıs evinde ölü bulundu.

05 Mart 2019 Salı 15:01
Gümüşhane’de bir kişi evinde ölü bulundu

Gümüşhane’de tek başına yaşayan bir şahıs evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre İnönü Mahallesi, Açelya Sokakta yaşayan Zekeriya Oruçoğlu’dan (57) birkaç gündür haber alamayan çocukları öğlen saatlerinde eve geldi.


Komşuları ve arkadaşlarına da sorup birkaç gündür görünmediği haberini alan çocukları evden kapı ve zil sesine de tepki gelmemesi üzerine camı kırarak kapıyı açtı.


Odaya girdiklerinde babalarının cansız bedenleriyle karşılaşan çocukları hemen 112 Acil Servis ve güvenlik güçlerine haber verdi.


Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri şahsın öldüğünü belirlerken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri de gerekli incelemeleri yaptı.


Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından sobadan sızan gazdan zehirlenerek ölebileceği de değerlendirilen Oruçoğlu’nun cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:01
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