THY- Euroleague
0553 313 94 23

Gümüşhane'de bıçaklı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

27 Kasım 2018 Salı 01:18
Gümüşhane'de bıçaklı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

Kelkit Belediyesinde görevli Ernail Keskin (49), geç saatlerde itfaiye eri Salih Ö. (40) ve nöbetçi şoför Ali Rıza Fidan’ı (51) belediyeye ait 29 DG 301 plakalı kamyonetle evlerine bırakmak üzere yola çıktı.

Terminal binası önüne geldikleri sırada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucu arka koltukta oturan Salih Ö, bıçakla araçta bulunan Fidan ve Keskin'i çeşitli yerlerinden yaraladı.

Araçtan yaralı olarak çıkarak Kelkit Belediyesi işletme binasına sığınan Fidan, kendisini takip eden Salih Ö.'nün bıçak darbeleriyle ağır yaralanarak hayatını kaybetti.

Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı. Saldırıdan hafif yaralı kurtulan Keskin ise Kelkit Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edildi.

Fidan'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kelkit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 01:18
  1. kelkit

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdullah Avcı: 12 yıldır roman yazdık
    1. Abdullah Avcı: 12 yıldır roman yazdık
    2. Gümüşhane'de bıçaklı saldırı! 1 kişi..
    3. Suudi Arabistan ile İngiltere ortak..
    4. Prof. Dr. Erol Güngör, doğumunun 80...
    5. Almanya'da iki Türk hasta için kemik..
    6. Suudi Arabistan ile İngiltere hava..
    7. Türk fırkateyni TCG Oruçreis..
    8. ABD'den Rusya-Ukrayna gerginliği..
    9. Erdoğan'dan 'Katar' açıklaması: Gerçek..
    10. Veliaht Prensin ziyaretine karşı..
    11. NASA'nın sismik inceleme aracı Mars'a..
    12. Alparslan Türkeş'in doğumunun 101. yıl..
    13. General Motors 5 fabrikasını kapatıyor
    14. Diyanet İşleri Başkanı Ürdün'de
    15. Maldivler eski Devlet Başkanı Naşid..
    16. NASA robotu Mars'a indi! İlk fotoğraf
    17. "Yılın Bileti" oylamasında ödüller..
    18. AK Partili meclis üyesinden Aziz..
    19. Trump'tan yeni uluslarası televizyon..
    20. Ambulansı çalan şahıstan şok savunma!
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşti! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşti! İşte o sürpriz isimler
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soylu, HDP'lilere ayar verdi! Ses Abdüllatif Şener'den geldi
    Soylu, HDP'lilere ayar verdi! Ses Abdüllatif Şener'den geldi
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İstanbul'da askeri helikopter düştü
    İstanbul'da askeri helikopter düştü

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    AK Parti toplantısına damga vuran görüntü! Kavgalı oldukları söyleniyordu...
    AK Parti toplantısına damga vuran görüntü! Kavgalı oldukları söyleniyordu...