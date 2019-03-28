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Gümüşhane’de Başkan Çimen’e destek konseri

Gümüşhane’de işadamları Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkanı adayı Ercan Çimen’e destek olmak için konser düzenledi.

28 Mart 2019 Perşembe 21:23
Gümüşhane’de Başkan Çimen’e destek konseri

Gümüşhane’de işadamları Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkanı adayı Ercan Çimen’e destek olmak için konser düzenledi.


15 Temmuz Zafer Meydanı’nda ünlü sanatçılar Oğuzhan Koç, Buray ve Grup Canca’nın sahne aldığı konseri binlerce kişi büyük bir coşkuyla izlerken, soğuk havaya rağmen çoğunluğu gençlerden oluşan izleyiciler saatlerce konserin tadını çıkardı.


Gümüşhaneli iş adamları Ufuk Ustaoğlu ve Muammer Şeker tarafından organize edilen konser programında Buray’dan sonra sahneye eşi Gülsen Çimen’le birlikte çıkan Belediye Başkanı Ercan Çimen, eşiyle birlikte izleyicilere karanfil attı.


“Bizimkisi bir aşk hikayesi” şarkısı ve AK Parti Gençlik Kolları tarafından hazırlanan video gösterimi eşliğinde çıktığı sahnede alanı dolduran binlerce kişiyi bir eliyle bozkurt diğer eliyle rabia işareti yaparak selamlayan Başkan Çimen, burada yaptığı konuşmada 31 Mart’ta yapılacak olan seçimlerde gençlerden destek istedi.



“Çok çalıştık”


Konuşmasında şehrin kaderini 30 Mart 2014 tarihinde değiştirdiklerini belirten Başkan Çimen, “Şehrimizi marka kent yapmak için mücadele ediyoruz. Gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. 2014’te 41 proje vardı. Bunların 36 tanesini yaptık. Allaha şükürler olsun şimdi de 20’nin üzerinde projemiz var. Bizim şehrimizde yaşayan üç kişiden birisi öğrenci. Beş yıldır bunun için mücadele ediyorum bu şehirde. Belediye de üniversite gençlik birimi kurduk, beyaz masa kurduk. Şehrim için çok çalıştık. Şükürler olsun ki sizin karşınıza dimdik şekilde geldik. Bu gücü Cumhurbaşkanımız Recep Erdoğan’dan aldık” dedi.



“5 yılda yaklaşık 30 bin öğrenciye yardım ettik”


Türkiye’de AK Parti tarafından ilk açıklanan 5 Belediye Başkanından birisi olduğunu kaydeden Başkan Çimen, “Arkamda sevgili öğrenciler ve hemşerilerim olduğu müddetçe, dualarınızı bizden esirgemediğiniz müddetçe her zaman sizlerin emrinde oldum olmaya da devam edeceğim. Doğruyu, eğriyi, kimin yalan söylediğini en iyi bilen sizlersiniz. Biz 5 yıldır üniversite gençlik birimi ve beyaz masamızla, kulüpler aracılığıyla sizlere yardım ediyoruz. Bu yardımlarımızı Gümüşhane Belediyesine başvurduğunuz zaman ya da bizler size ulaştığımız zaman yardımcı oluyoruz. 5 yılda yaklaşık 30 bin öğrenciye yardım etmişiz. Bu sefer bunları Gümüşhane kartı aracılığıyla yapacağız. Bu Gümüşhane kartı ile dolmuşta, otobüste, alışverişte her şeyde kullanacaksınız. Gerekli indirimleri alacağız, sizlere avantaj sağlayacağız. Bu tür yardımlarımız şimdi daha güçlü bir şekilde devam edecek” diye konuştu.



“31 Mart akşamı inşallah zaferi hep beraber kutlayacağız”


Yapılan son araştırmalara göre bütün partilerin tamamından fazla oy aldıklarını kaydeden Başkan çimen, “Daha güçlü olmamız lazım. Gümüşhane’yi yönetmek için er olmak lazım. Gümüşhane’yi yönetmek için can olmak lazım. 31 Mart akşamı inşallah zaferi hep beraber kutlayacağız. Bu şehirde 5 yıldır hiç kimseyi siyasi görüşünden dolayı farklı tutmadım. Ama bugün onun karşılığını elhamdülillah alıyorum. Yüce rabbim çıktığımız bu yolda hepimizin yardımcısı olsun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 21:23
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