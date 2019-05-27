Gümüşhane’de artık her 4 kişiden 3’ü emniyet kemeri takıyor

Gümüşhane’de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Emniyet Kemeri İle Hayata Bağlanın’ projesi kapsamında 9 ayda emniyet kemeri takma oranı yüzde 25’ten yüzde 72’ye yükseltti.

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü’nün 31 Ağustos 2018 tarihinde başlattığı ‘Emniyet Kemeri İle Hayata Bağlanın’ projesi kapsamında il genelinde vatandaşların tamamına araç kullanırken ve araç içerisinde yolcu olarak seyahat ederken emniyet kemeri kullanmaları konusunda bilgilendirici ve bilinçlendirici çalışmalar devam ediyor.

Konuyla ilgili bilgi veren İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, emniyet kemeri takma oranları tespiti için Gümüşhane Üniversitesi ile koordineli olarak şehrin üç ayrı noktasında proje başlangıcında üniversite öğrencileri ile birlikte yapılan sayım sonucunda emniyet kemeri takma oranının yüzde 25 olduğunun tespit edildiğini belirterek, “İlimizdeki bütün kurumların projeye öncülük etmesi ve verdiğimiz eğitimler sonucu il genelinde emniyet kemeri takma oranının Mayıs ayında yapılan sayım sonucu yüzde 72 olduğu anlaşılmıştır. Proje kapsamında çalışmalar devam edecek. Bu rakamların daha üst seviyelere çıkmasını bekliyoruz” dedi.