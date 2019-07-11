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Gümüşhane’de araç dereye uçtu: 1 ölü

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç 15 metreden dereye yuvarlandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:57
Gümüşhane’de araç dereye uçtu: 1 ölü

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç 15 metreden dereye yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Özkürtün Beldesi Kalebaşı Mahallesinde ikamet eden Mustafa Turgut (54) 41 EY 305 plakalı aracını tamir ettirmek için sabah saatlerinde beldeye gitmek üzere yola çıktı.


Erikbeli yolunda ilerlerken Süme Deresi Değirmenyanı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle aracının kontrolünü kaybeden Turgut, aracıyla birlikte yaklaşık 15 metrelik mesafeden dereye yuvarlandı. Kaza sırasında araçtan fırlayan Turgut, olay yerinde hayatını kaybetti.


Üç çocuk babası Turgut’un acı haberini alan yakınları ve sevenleri olay yerine akın ederken, kazada hayatını kaybeden Turgut’un Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut’un da akrabası olduğu öğrenildi.


Turgut’un cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:57
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