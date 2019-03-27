Gümüşhane'de 607 sandıkta 122 bin 436 seçmen oy kullanacak

GÜMÜŞHANE (AA) - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Gümüşhaneliler, Gümüşhane Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Gümüşhane'de 122 bin 436 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Gümüşhane'de seçmen sayısı 22 bin 234 arttı.

Gümüşhane'de kurulacak sandık sayısı da bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 597 sandık kurulurken, bu seçimlerde 607 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen Merkez ilçede



Gümüşhane'de en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Merkez ilçe. 39 bin 789 kayıtlı seçmenin bulunduğu Merkez ilçede, 194 sandık kurulacak.

Merkez ilçeden sonra ikinci sırada 161 sandık ve 35 bin 547 seçmenle Kelkit, üçüncü sırada da 96 sandık ve 17 bin 174 seçmenle Şiran geliyor.

28 sandık ve 7 bin 606 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Köse ilçesinde olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı:Sandık sayısı:Seçmen sayısı:

Merkez: 19439 bin 789

Kelkit: 16135 bin 547

Şiran: 96 17 bin 174

Torul: 66 11 bin 547

Kürtün: 6211 bin 313

Köse: 28 7 bin 66





