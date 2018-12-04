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Gümüşhane'de 3 oğlunu vuran babanın yargılandığı dava

Tartıştığı oğullarından birini öldürdüğü, 2'sini yaraladığı ileri sürülen babanın yargılanmasına devam edildi

04 Aralık 2018 Salı 20:43
Gümüşhane'de 3 oğlunu vuran babanın yargılandığı dava

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de, tartıştığı oğullarından birini tabancayla öldürdüğü, 2'sini yaraladığı iddia edilen babanın yargılandığı davada tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki tutukluluk değerlendirme duruşmasına sanık Necati Ö'nün (68) avukatı katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Necati Ö'nün avukatı, suçun vasfının ve mahiyetinin değişme ihtimalininin yüksek olduğunu öne sürerek, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, kısa aranın ardından sanık Necati Ö'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Gümüşhane'de 4 Ekim 2017'de Necati Ö, tartıştığı oğulları Atilla Sait (42), Recep (40) ve Hicabi Ö'ye (44) tabancayla ateş etmiş, Hicabi Ö. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 20:43
  1. 3 oğlunu vuran babanın yargılandığı dava
  2. Gümüşhane
  3. Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi

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